2. Tijjani Reijnders Niederlande Tooor für Niederlande, 1:0 durch Tijjani Reijnders



2. Die Elftal macht gleich Dampf, arbeitet sich schon nach Sekunden an den deutschen Strafraum vor und stellt nach dem Ballverlust gleich zu. Deutschland löst das aber gut und befreit sich gleich mal sehenswert spielerisch.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich ganz in Orange, Deutschland trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Gleich geht's los! Die Nationalhymnen sind bereits verklungen und die beiden Kapitäne Virgil van Dijk und Joshua Kimmich stehen zur Platzwahl bereit.

Das Dach der Johan-Cruyff-Arena ist heute geschlossen, da es draußen in Strömen regnet. Langsam aber sicher steigt die Spannung hier in der mit über 50.000 Zuschauern gefüllten Arena, in der Schiedsrichter Davide Massa aus Italien die Teams in wenigen Minuten auf den Rasen führen wird.

Im direkten Vergleich mit den Niederlanden hat Deutschland die Nase bei 17 Siegen und 12 Niederlagen leicht vorne. Das letzte Duell gab es erst im März dieses Jahres als die DFB-Elf ein Testspiel in der EM-Vorbereitung mit 2:1 gewann. In der Nations League wartet Deutschland derweil noch auf den ersten Erfolg gegen Oranje. In der Saison 2018/19 siegten die Niederlande daheim mit 3:0 und im Rückspiel gab es ein 2:2.

Julian Nagelsmann trat nach dem klaren Auftaktsieg erstmal auf die Euphoriebremse. "Holland ist ein anderer Gegner", sagte der Bundestrainer und stellte fest, dass Oranje gerade offensiv "gut zum Zocken" kommt. Dennoch will der 37-Jährige in seinem ersten Nachbarschaftsduell mit dem Erzrivalen unbedingt die nächste Topleistung nachlegen. „Wir wollen versuchen, einen Moment zu zaubern, der in Erinnerung bleibt“, so Nagelsmann.

Ein Blick auf die Aufstellungen: Julian Nagelsmann ändert seine Startelf notgedrungen auf einer Position und sorgt dabei für eine Überraschung. Im Sturmzentrum gibt Deniz Undav sein Startelfdebüt und ersetzt den angeschlagen abgereisten Niclas Füllkrug. Auch Ronald Koeman nimmt auf der anderen Seite nur einen Wechsel und tauscht ebenfalls seinen Neuner aus. Anstelle des Ex-Münchners Joshua Zirkzee stürmt Brian Brobbey.

Die Niederlande erzielten gegen Bosnien-Herzegowina zwar ebenfalls fünf Treffer, kassierten aber im Gegensatz zur deutschen Elf auch zwei. Mit Joshua Zirkzee, Wout Weghorst und Xavi Simons waren gleich drei ehemalige und aktuelle Bundesligaprofis für Oranje erfolgreich. Nach zwei Abwehrpatzern musste die Auswahl von Ronald Koeman zwar kurz zittern, brachte den Erfolg aber letztlich sicher ins Ziel und präsentierte sich dabei wie Deutschland über weite Strecken äußerst spielfreudig.

Im ersten Länderspiel seit dem EM-Aus gegen Spanien hat Deutschland am Samstag einen Traumstart in die Nations League hingelegt und Ungarn mit 5:0 vom Platz gefegt. Jamal Musiala glänzte mit einem Tor und drei Vorlagen, Aleksandar Pavlovic erzielte seinen ersten Treffer im DFB-Dress. Nach dem bis dato höchsten Sieg unter Coach Julian Nagelsmann führt die deutsche Mannschaft die Tabelle der Gruppe 3 vor dem heutigen Gegner an.