Verdacht auf Muskelfaserriss Führich fehlt Deutschland gegen die Niederlande Stand: 12.10.2024 08:36 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den nächsten verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen. Chris Führich fällt für das Nations-League-Spiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss aus.

Das sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg in Bosnien und Herzegowina. Der Stuttgarter Führich war erst in der 82. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden. Für die Begegnung in Zenica musste Nagelsmann schon sieben Spieler ersetzen.

Pavlovic: Schlag aufs Knie

Zudem ist der Einsatz von Aleksandar Pavlovic bei seinem Heimspiel in München fraglich. Der Mittelfeldspieler hatte laut Nagelsmann im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und kam in Bosnien nicht zum Einsatz, obwohl ihn Nagelsmann fest eingeplant hatte. "Er hätte begonnen heute, er spielt eine sehr gute Saison. Er wird am Montag gegen die Niederlande spielen, wenn er gesund ist", sagte Nagelsmann. "Da müssen wir abwarten."

Mit einem Sieg gegen die Niederlande hätte die DFB-Auswahl vorzeitig das Viertelfinale in der Nationenliga erreicht. Wir haben im Moment eine Phase, wo einige Spieler wegbrechen", sagte Nagelsmann der Sportschau. "Generell wird mir da nie Angst und Bange, aber klar: Dann müssen andere Spieler, die vielleicht nicht ganz so viele Minuten gesammelt hätten aufgrund der harten Belastung im Klub, mehr spielen. Dann potenziert sich das ein bisschen und man muss ein gutes Auge aufeinander haben."