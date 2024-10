DFB-Gegner Bosnien-Herzegowina Zwischen Klassentreffen und Unwetterkatastrophe Stand: 08.10.2024 23:53 Uhr

Beim Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina treffen die DFB-Spieler auf richtig viel "Bundesliga". Aber eine Unwetterkatastrophe wirft dunklen Schatten auf das Spiel.

Die Situation war beispielhaft: Als Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann fast schon herzlich ansprach, lag der erfolgreiche Elfmeter-Treffer des Angreifers gegen den Keeper erst ein paar Sekunden zurück. Beide Spieler treffen sich am Freitag (11.10.24) beim Spiel in der Nations League schon wieder - wo es zu einer ähnlichen Situation kommen könnte.

Der bosnische Nationalspieler wird dann auch auf insgesamt sechs Stuttgarter Mannschaftskollegen treffen, und zusammen mit drei Bundesliga und drei Zweitliga-Profis aus dem kleinen Balkanland versuchen, gegen den Favoriten Deutschland Bosniens ersten Sieg in der Nations-League A zu bewerkstelligen.

Bosnische Nationalspieler in den Bundesligen Name Verein Position Nikola Vasilj FC St. Pauli Tor Ermin Bicakcic Eintracht Braunschweig Abwehr Dzenis Burnic Karlsruher SC def. MIttelfeld Denis Huseinbasic 1. FC Köln zentr. Mittelfeld Armin Gigovic Holstein Kiel zentrl. Mittelfeld Ermedin Demirovic VfB Stuttgart Angriff Haris Tabakovic TSG Hoffenheim Angriff Sead Kolasinac FC Schalke 04 (2012-2017, 2021) Abwehr Edin Dzeko VfL Wolfsburg (2007-2011) Angriff

Gedanken bei den Unwetteropfern

Bosnien-Herzegowina ist zwar nur auf Rang 75 der FIFA-Weltrangliste, aber trotzdem ist es ein Fußball-Land mit viel Begeisterung und Herzblut. Aber es ist laut statista auch das sechstärmste Land Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP), das weniger als ein Drittel so groß ist wie das Deutschlands (kaufkraftbereinigt, Schätzung 2022). "Der Fußball verändert sehr viel bei uns im Land" , sagte Demirovic vor der Partie, "auch wenn es den Leuten nicht gut geht, ist der Fußball immer so eine Sache, auf die sie sich monatelang freuen."

Aber die Vorfreude auf vielleicht "das" Fußballspiel des Jahres wurde jäh durch eine große Unwetterkatastrophe in den vergangenen Tagen erstickt. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen waren mehrere Menschen gestorben. Am schwierigsten ist die Situation im Bergdorf Jablanica, etwa 30 Kilometer nördlich der Stadt Mostar.

Dort hatten heftiger Regen und Sturm dazu geführt, dass viel schweres Geröll Häuser unter sich begrub. Der Katastrophenschutz des Landes warnte vor weiteren möglichen Erdrutschen in der besonders betroffenen Region. Deswegen werde versucht, "mit allen Mitteln, die man dann hat" , zu helfen, sagte Demirovic. Der Fußball könne zudem zumindest emotionalen Beistand leisten. Seine Familie sei nicht betroffen, aber es gebe viele Menschen, "die dort leiden" , sagte der 26-Jährige.

Ein paar Stunden Ablenkung

So kann das Spiel am Freitag vielleicht für ein paar Stunden Ablenkung sein. Denn wenn es um Fußball geht, verwandelt sich vieles. "Ich bereite die Jungs schon die ganze Zeit darauf vor, dass es ein Wechsel der Sportart ist, wenn du nach Bosnien kommst, in das Stadion, auf dem Platz, mit den Fans ist es nochmal was anderes" , sagte Demirovic. Bosnien sei in der Partie aber "ganz klar der Underdog" .

Wiedersehen auch mit Sergej Barbarez

Das sieht auch der Trainer so, der nicht minder berühmt ist als sein Kapitän Edin Dzeko. Sergej Barbarez absolvierte 330 Partien in der Bundesliga, schoss dabei 96 Tore, die meisten davon für den Hamburger SV. Seit April bekleidet der 53-Jährige das Amt des Nationaltrainers - aber seither setzte es bei einem Unentschieden gegen Ungarn (0:0) drei Niederlagen für den kleinen Verband, der noch nie bei einer EM und erst einmal bei einer WM dabei war. Allerdings hießen die Gegner da: England (0:3), Italien (0:1) und Niederlande (2:5).

Sergej Barbarez

Für Deutschland, gegen das der Verband von Bosnien und Herzegowina nach seiner erneuten Gründung 1992 nur zweimal in Freundschaftsspielen antrat, empfindet der Ex-Stürmer viel Respekt. "Ich bin sehr, sehr begeistert von dem, was die deutsche Nationalelf mittlerweile wieder veranstaltet. Rudi Völler und Julian Nagelsmann machen es zusammen mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und sicher auch unterschiedlichen Sichtweisen auf den Fußball richtig gut" , beschreibt Barbarez seine Sicht auf die DFB-Elf.

Barbarez mag gesamtes Auftreten der DFB-Elf

Dem langjährigen Profi des Hamburger SV imponiert dabei nicht nur die sportliche Leistung unter Nagelsmann. "Die Nationalelf überzeugt mit ihrem gesamten Auftreten. Es ist egal, woher die Eltern der Spieler kommen, sie ist ein Beispiel für Integration. Und das ist wichtig in diesen Zeiten, die ja gerade nicht nur in Deutschland unruhig sind, sondern beinahe überall."

Deutschlands Spiele gegen Bosnien-H. Bosnien-H. - D 11. Oktober 2002 (Sarajevo) 1:1 (Jancker) D - Bosnien-H. 3. Juni 2010 (Frankfurt) 3:1 (Lahm, Schweinsteiger (2))