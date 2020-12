Turnier in Katar in der Kritik

Die Endrunde der Weltmeisterschaft soll nach aktuellen Planungen vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen werden. Am Gastgeberland gibt es wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von Gastarbeitern und Korruption bei der WM-Vergabe seit Jahren große Kritik. Die Sportschau und WDR Sport Inside berichteten immer wieder über die Missstände in Katar.

Organisatoren rechnen mit "ganz normalem Turnier"

Die Organisatoren der WM in Katar rechnen nach der schnellen Entwicklung von Corona-Impfstoffen mit der Ausrichtung eines ganz normalen Turniers. Die Einführung und die Verbreitung des Impfstoffs seien definitiv gute Nachrichten für Jedermann, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees (OK), Nasser Al-Khater, der US -Nachrichtenagentur AP : "Wir sind voller Hoffnung und freuen uns darauf, dass 2022 alles wirklich wieder komplett normal sein wird und freuen und darauf, Gastgeber für die Fans zu sein und eine normale und erfolgreiche Weltmeisterschaft auszurichten."

Zu Beginn der Corona-Pandemie seien sie auch in Katar ernsthaft um die WM besorgt gewesen, insbesondere nachdem die Europameisterschaft und auch die Olympischen Spiele ins Jahr 2021 verlegt wurden. Inzwischen aber sind die Gastgeber guter Dinge, dass die WM wie ursprünglich geplant und vor allem auch mit Zuschauern über die Bühne gehen kann.

Stand: 07.12.2020, 18:51