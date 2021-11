"Ballon d'Or" und "The Best" - die verwirrende Welt der Fußballpreise

Frauen: FIFA und Ballon d'Or seit 2018 in Konkurrenz

Erst seit 2018 wird der "Ballon d'Or Féminin" für Frauen vergeben. Den Start kann man gelinde gesagt als holprig bezeichnen. Der Moderator Martin Solveig, ein französischer DJ, forderte die Preisträgerin Ada Hegerberg aus Norwegen in respektloser wie sexistischer Art auf, zu "twerken" (sinngemäß: mit dem Hintern zu wackeln). Megan Rapinoe gewann den Preis 2019, wegen der Pandemie wurde er 2020 wegen der Pandemie nicht vergeben.

Bei der FIFA, die seit 2001 die weltbeste Spielerin kürt, gewann die Engländerin Lucy Bronze 2020 den Preis, 2019 war es auch hier Rapinoe.

Welcher Preis ist nun was wert?

Cristiano Ronaldo in Madrid und fünf Mal der Ballon d'Or

Abgesehen vom Namen unterscheiden sich die Preise bei der Stimmabgabe. Bei der FIFA bestimmen zu je einem Viertel die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, die Kapitäninnen und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalistinnen und Journalisten sowie Fans in einer Online-Abstimmung die Gewinnerinnen und Gewinner. Beim Ballon d'Or sitzen in der Jury ausschließlich Menschen aus den Medien.

Fans und Spieler interessiert wohl jedoch höchstens das Ergebnis. Als etwas prestigeträchtiger gilt wohl noch aufgrund seines klangvollen Namens der Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gewannen die meisten Preise in den vergangenen Jahren und posierten gerne mit dem Ballon d'Or.

Doch wie das in der Zukunft angesichts der Dopplung des eigentlich gleichen Termins sein wird, bleibt offen. Genau wie die Frage, wer denn nun der oder die Beste ist, wenn es doch zwei Preise gibt.

Zwei Preise zeitweilig auch in Deutschland

Der Fuxx, hier der Preis für Trainer

Auch in Deutschland gab es einst zwei Preise. Deutschlands "Fußballer des Jahres" wird seit 1960 von Sportjournalistinnen und Spoirtjournalisten gekürt. Die Redaktion der SAT.1-Fußballsendung "ran" vergab einige Jahre lang aber auch den "Fuxx", einen Titel für den besten Spieler der Saison, in der Form eines goldenen X. Und das hatte im Jahr 2000 seine große Stunde.

Nachdem Bayer Leverkusen in Unterhaching durch Michael Ballacks legendäres Eigentor den Titel noch verspielt hatte, gab es eine für die Bayern selten spontane Meisterfeier. Den Fuxx bekam Leverkusens Emerson, was der ebenfalls nominierte Bayern-Kapitän Stefan Effenberg in einer Schalte so kommentierte: "Wir haben den Pokal, wir haben die Meisterschaft, das ist viel mehr wert als dieses scheiß X da."

Stand: 29.11.2021, 17:41