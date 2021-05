FC Brügge holt in Belgien erneut den Meistertitel

Brügger verspielt 3:1-Führung

Hans Vanaken brachte Brügge in Anderlecht zwei Mal in Führung (13. und 54.), der deutsche U21-Nationalspieler Lukas Nmecha glich zwischenzeitlich per Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+2). Noa Lang erhöhte auf 3:1 (57.), ehe erneut Nmecha traf (65.). Der 22-Jährige ist derzeit von Manchester City an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Jacob Bruun Larsen traf in der Nachspielzeit zum 3:3 (90.+4)

sid | Stand: 20.05.2021, 23:28