WDR-Sport 1. FC Köln und Union Berlin - es könnte dramatisch werden

Nach dem Sensationssieg gegen Union Berlin lebt die Hoffnung des 1. FC Köln auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Am letzten Spieltag könnte es ein wahnwitziges Szenario geben.

Und wieder einmal war es, als explodiere das Kölner Stadion im Stadtteil Müngersdorf. Geradezu unfassbarer Lärm machte die Kölner Arena am Samstagnachmittag zu einem Tollhaus, nachdem der junge Damian Downs den FC mit seinem späten Treffer zum 3:2-Sieg über Union Berlin geschossen hatte.

Es war dies das Tor zum Sieg und zum Festhalten am Strohhalm für die Kölner: Sie konnten den Punkterückstand auf die Berliner auf drei Zähler reduzieren. Heißt: Noch immer ist der Klassenerhalt möglich.

Kölner Sieg in Heidenheim ist Pflicht

Damit das Kölner Wunder vom Klassenerhalt wahr werden kann, muss aber einiges zusammenkommen am 34. Spieltag. Zunächst einmal: Der FC muss sein Auswärtsspiel in Heidenheim gewinnen. Das ist die Basis aller Hoffnungen. Gelingt das nicht, ist das Team so oder so abgestiegen.

Zugleich - und auch das ist Voraussetzung für jede Kölner Hoffnung - muss Union Berlin sein Heimspiel gegen den SC Freiburg verlieren. Wenn auch dies passiert, sind die Kölner Hoffnungen in Erfüllung gegangen. Denn dann wären beide Teams punktgleich.

Kriterien in der Bundesliga bei Punktgleichheit Reihenfolge 1. Tordifferenz 2. insgesamt erzielte Tore 3. Direkter Vergleich aus Hin- Und Rückspiel 4. Auswärtstore des direkten Vergleichs Im gesamten Saisonverlauf erzielte Auswärtstore Entscheidungsspiel

Torverhältnis spricht noch für Union

Wer dann den - für die Kölner ersehnten - Relegationsplatz belegt, hängt vom Torverhältnis ab. Und das spricht aktuell noch für Union Berlin, das minus 26 Tore aufweist. Aktuell steht Köln (27:56 Tore) bei einer Tordifferenz von -29 und müsste somit noch drei Treffer auf die Eisernen (31:57 Tore) aufholen.

Sollte Union sein Heimspiel gegen Freiburg mit 0:1 verlieren, würde dem FC ein 2:0-Sieg beispielsweise aber nicht reichen, da in diesem Fall die Tordifferenz gleich wäre (-27), Union aber insgesamt mehr Saisontore erzielt hätte.

Punktgleich und torgleich?

Es sind aber noch mehr Szenarien vorstellbar. Bei dieser zum Beispiel würde es schon kurios: Sollte bei einer 0:1-Pleite der Berliner Köln in Heidenheim mit 4:2 gewinnen, wären beide nicht nur punktgleich, sondern hätten auch noch das identische Torverhältnis.

In diesem Fall käme der direkte Vergleich zwischen Union und Köln ins Spiel. Da Union das Hinspiel mit 2:0 gewann, würden die Eisernen nach dem jüngsten 3:2-Sieg der Kölner diesen knapp für sich entscheiden und somit vor dem FC bleiben.