MLS Pfannenstiel sieht Messi und Inter Miami vor Problemen Stand: 17.08.2023 09:28 Uhr

Lutz Pfannenstiel glaubt nicht an eine Playoff-Teilnahme von Fußball-Superstar Lionel Messi mit Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS).

" Es sind noch zwölf Spiele, sie haben zwölf Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. Natürlich kann man das theoretisch aufholen, aber dann müssten sie fast alles gewinnen - und das sehe ich bei den teils sehr starken Gegnern einfach nicht ", sagte Pfannenstiel, deutscher Sportdirektor von Miamis MLS-Rivalen St. Louis City, dem Nachrichtenportal t-online.de.

"Kann nicht zaubern"

" Messi ist der beste Spieler der Welt, aber auch er kann nicht zaubern. Das wird für ihn kein Spaziergang ", sagte der 50-jährige Pfannenstiel zum weiteren Saisonverlauf. Der Club brauche Zeit, um sich an die Spitze zu arbeiten. Seit Messi von Paris Saint-Germain in den US-Bundesstaat Florida wechselte, hat Miami allerdings sechs Spiele im Leagues Cup nacheinander gewonnen. In der Liga wird es für den argentinischen Superstar mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten der Eastern Conference allerdings deutlich schwerer. Pfannenstiel liegt mit St. Louis in der Western Conference an der Tabellenspitze.