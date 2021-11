Die Bilder aus São Paulo, aufgenommen beim Abschied der Spieler von Palmeiras, könnten auch aus Rio de Janeiro stammen, der Stadt, in der Flamengo zu Hause ist. Der Himmel wäre dann kein Gemälde in Grün und weiß, er wäre Rot und Schwarz. Sonst würde sich nicht viel ändern. Palmeiras ist ein großer Klub, keine Frage, aber Flamengo ist das auch.

Diego, David Luiz, Filipe Luìs - Flamengos routinierte Riege

Zuletzt war Flamengo zweimal Meister in Brasilien, in der laufenden Spielzeit liegt man bei noch vier ausstehenden Spielen auf Platz zwei, acht Punkte hinter Atlético Mineiro. Es ist fast schon eine Enttäuschung. Palmeiras ist Dritter, weitere acht Punkte hinter Flamengo. Die Tabelle erzählt auch etwas über die Kräfteverhältnisse im brasilianischen Fußball.

Kapitän von Flamengo ist ein Mann, den sie in Bremen mit besseren Zeiten verbinden. Als Diego Werders bester Spieler war, spielte der Klub noch auf Augenhöhe mit den Bayern, das ist lange her. Noch immer ist Diego, 36, ein begnadeter Fußballer, doch in seinem Bart schimmert es grau und Tore hat er früher mehr erzielt. Irgendwo zwischen Bremen und Rio de Janeiro ist Diego die Dynamik abhandengekommen.

Überhaupt, die Routiniers. Diego ist bei Flamengo nicht der einzige, da sind ja auch noch David Luiz, 34, und Filipe Luìs, 36. Auch sie kennt man aus dem europäischen Spitzenfußball: David Luiz als Innenverteidiger mit einem gewaltigen Schuss und einer Neigung zu Leichtsinnsfehlern, Filipe Luìs als disziplinierten Linksverteidiger, geformt von Diego Simeone bei Atlético Madrid.

Über die Dominanz des brasilianischen Vereinsfußballs

Auch im Kader von Palmeiras finden sich mehr oder weniger namhafte Spieler. Felipe Melo, 38, war mal ein defensiver Mittelfeldspieler, den Fußballer gern im eigenen Team hatten und nicht als Gegner. Und im Angriff hat zuletzt oft Deyverson, 30, gespielt. Fans des 1. FC Köln könnten sich an ihn erinnern. Einer von ihnen könnte die Geschichte dieses Endspiels schreiben, man weiß ja nie.

Doch die Geschichte vor dem Finale ist eine andere - es ist die der Dominanz des brasilianischen Vereinsfußballs in Südamerika. Zum dritten Mal in Folge wird der Titel an ein Team aus Brasilien gehen, zum achten Mal seit 2010.

Vor einigen Tagen fand in Uruguay schon einmal ein wichtiges Endspiel statt, das der Copa Sudamericana, man kann sie mit der Europa League vergleichen. In einem rein brasilianischen Finale setzte sich der Club Athletico Paranaense gegen RB Bragantino durch.

Stand: 27.11.2021, 10:12