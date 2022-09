Protest gegen Coach Jorge Vilda 15 Spielerinnen in Spaniens Nationalteam zurückgetreten Stand: 23.09.2022 11:05 Uhr

In der spanischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist es aus Protest gegen Trainer Jorge Vilda zu einem beispiellosen Massenrücktritt gekommen. 15 Spielerinnen wollen nicht mehr unter dem Coach spielen, auch Spaniens Spielführerin Irene Paredes räumte Unstimmigkeiten ein. Der Verband kritisierte das Verhalten der Spielerinnen und forderte sogar eine Entschuldigung.

Wie der nationale Verband RFEF mitteilte, seien im Laufe des Donnerstags (22.09.2022) 15 Spielerinnen des A-Teams mit E-Mails in gleichem Wortlaut zurückgetreten. Darin erklären die Nationalspielerinnen, dass sie die derzeitige Situation " erheblich " in ihrem "emotionalen Zustand " und ihrer " Gesundheit " beeinträchtige. Die Spielerinnen sollen eine "Umkehrung der Zustände" gefordert haben, sprich die Entbindung des Trainerteams von seinen Aufgaben, ansonsten würden sie nicht mehr für das spanische Nationalteam auflaufen, hieß es weiter.

Nach einem Bericht des spanischen Webportals "El Confidencial" soll aber unklar sein, ob die vom Verband verbreitete Darstellung korrekt ist. "El Confidencial" zitierte die WhatsApp-Nachricht einer der beteiligten Spielerinnen, wonach der Verband den Massenrücktritt erfunden habe.

Die Zeitung "Sport" schrieb vom "Erdbeben beim Frauen-Team". Der Konflikt mit dem mit dem Coach schwelt aber bereits seit mehreren Wochen. Viele Spielerinnen halten Vilda für nicht qualifiziert genug. Zwölf der Spielerinnen, die sich nun offen gegen den Coach gestellt haben, gehörten im Sommer zum EM-Kader, neun von ihnen standen beim 0:2 im Gruppenspiel gegen Deutschland in der Startelf.

Zu ihnen zählen laut Medienberichten die England-Profis Ona Battle, Lucia Garcia, Laia Aleixandri und Leila Ouahabi, außerdem sechs Nationalspielerinnen vom FC Barcelona, darunter Torhüterin Sandra Panos, Spielmacherin Patri Guijarro, Mapi Leon und Angreiferin Mariona Caldentey.

Vorstoß auch von Stars Putellas und Paredes unterstützt

Barca-Star Alexia Putellas soll laut seinem Bericht des Radiosenders COPE nicht zum Kreis der zurückgetretenen Spielerinnen gehören. Die Weltfußballerin ist allerdings nach wie vor verletzt. Als sich die Spielerinnen vor drei Wochen an den spanischen Verbandspräsidenten gewandt und die Probleme mit Coach Vilda öffentlich gemacht hatten, auf einer Pressekonferenz vor einem Länderspiel, hatte aber auch Putellas bei Social Media ihre Unterstützung signalisiert.

Spaniens Kapitänin Irene Paredes hatte auf der Pressekonferenz betont, die Spielerinnen hätten nicht den Rücktritt des Trainers gefordert. Der Protest der Spielerinnen, so Paredes, würden aber von der gesamten Mannschaft mitgetragen.

Verbandspräsident Luis Rubiales habe ihnen daraufhin auch Veränderungen zugesichert, berichtete der Guardian. Demnach habe Rubiales den Trainer mit den Vorwürfen der Spielerinnen konfrontiert, Vilda habe aber einen Rücktritt ausgeschlossen.

Spaniens Verband deckt Trainer: "Schädliches" Verhalten der Spielerinnen

Offenbar zündeten die Spielerinnen daraufhin nun die nächste Eskalationsstufe und stellten dem Verband mit ihren Rücktritten nun ein Ultimatum. Ana Alvarez, bei der RFEF zuständig für Frauenfußball, sprach von einer " ernsten Angelegenheit ", betonte aber zugleich: " Die Spielerinnen sind nicht schlecht behandelt worden, ganz und gar nicht. "

Der Verband stellte sich vorerst hinter den Coach und erhöhte seinerseits den Druck auf die Spielerinnen, mit deutlicher Kritik: Die RFEF werde es ihnen " nicht gestatten, die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Trainerstabs in Frage zu stellen, da derartige Entscheidungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen ", hieß es in einer Stellungnahme.

Deren Vorgehensweise entspreche "nicht den Werten des Fußballs" und sei vielmehr sogar "schädlich", betonte der Verband. Nach geltendem spanischen Recht drohe den Spielerinnen eine Sperre von zwei bis fünf Jahren. Die Nationalmannschaft solle nun notfalls mit Jugendspielerinnen aufgefüllt werden, Hauptsache diese seien "engagiert", so RFEF: " Das ist eine Frage der Würde ." Eine Rückkehr der nun zurückgetretenen Spielerinnen sei nur dann möglich, wenn diese ihren Fehler einsehen und sich entschuldigen würden.