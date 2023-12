La Liga, 17. Spieltag Auch Valencia lässt Barcelona auflaufen Stand: 16.12.2023 23:08 Uhr

Nach zwei Pflichtspielniederlagen hat der FC Barcelona erneut nicht gewinnen können. In der spanischen Liga holten die Katalanen am Samstag (16.12.2023) beim 1:1 (0:0) beim FC Valencia nur einen Punkt.

Das Team um den deutschen Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan verliert damit das Ziel erfolgreiche Titelverteidigung womöglich immer mehr aus den Augen. Die Führung des Meisters durch den Portugiesen Joao Felix (55.) glich Hugo Guillamon (70.) aus. Gündogan stand ebenso in der Startelf wie Bayern Münchens ehemaliger Torschützenkönig Robert Lewandowski.

Am Spieltag zuvor hatte Barcelona daheim gegen Spitzenreiter FC Girona 2:4 verloren, in der vergangenen Woche gab es bei Royal Antwerpen in der Champions League eine weitere Niederlage. Barcas Rivalen können damit am Sonntag und Montag ihren Vorsprung ausbauen. Sollte Real Madrid sein Heimspiel gegen den FC Villarreal ebenso gewinnen wie das Überraschungsteam Girona gegen Deportivo Alaves, lägen die beiden Klubs schon sieben und neun Punkte vor den Katalanen.

Trainerentlassung in Sevilla

Noch dramatischer ist die Situation beim FC Sevilla. Nur wenige Minuten nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Getafe hat der amtierende Europa-League-Sieger seinen Trainer Diego Alonso entlassen. Das teilten die abstiegsgefährdeten Andalusier kurz nach der Partie mit. Sevilla liegt nach der siebten Saisonpleite mit nur 13 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Über einen Nachfolger gab es noch keine Informationen.

Der Uruguayer Diego Alonso hatte sein Amt erst Anfang Oktober als Nachfolger von Jose Luis Mendilibar angetreten. Unter dessen Leitung hatte Sevilla im vergangenen Mai im Finale gegen die AS Rom noch die Europa League gewonnen. Im laufenden Wettbewerb der Champions League schied der Traditionsklub am vergangenen Mittwoch als siegloser Gruppenvierter aus dem europäischen Geschäft aus.