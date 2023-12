Primera Division Nur ein Punkt für Real Madrid bei Betis Sevilla Stand: 09.12.2023 18:20 Uhr

Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Betis Sevilla reichte es nur zu einem Punkt.

Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham traf zwar erneut für Real Madrid (53.), trotzdem langte es für die "Königlichen" nur zu einem 1:1 (0:0). Der Vorsprung des Rekordmeisters auf den Außenseiter FC Girona beträgt damit in der Tabelle einen Punkt. Aitor Ruibal (66.) erzielte den Ausgleich für die Gastgeber.

Bellingham war damit bereits zwölfmal in dieser Saison für die Madrilenen in LaLiga erfolgreich. Real hatte zuvor drei Siege in Folge gelandet und zu Girona in der Tabelle aufgeschlossen. Am Sonntag (21.00 Uhr) muss Girona allerdings bei Titelverteidiger FC Barcelona antreten.