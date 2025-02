La Liga Real Madrid verliert und bangt um Rüdiger Stand: 01.02.2025 23:06 Uhr

Real Madrid hat einen unerwarteten Rückschlag im Titelkampf der spanischen Primera División erlitten und bangt zudem vor den Champions-League-Krachern gegen Manchester City um Antonio Rüdiger.

Der Abwehrchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verletzte sich beim 0:1 (0:0) der Königlichen am Samstagabend (01.02.2025) bei Espanyol Barcelona und humpelte bereits nach 15 Minuten vom Feld. Rüdiger (31) hielt sich den rechten Oberschenkel, zudem bereitet ihm das linke Knie Probleme. Ein längerer Ausfall von Rüdiger würde Real schwer treffen. Am 11. und 19. Februar stehen die Play-off-Duelle mit dem englischen Meister aus Manchester an.

Niederlage trotz Überlegenheit

Rüdiger gehört zu den unumstrittenen Stammspielern in Madrid. In dieser Saison absolvierte er bislang 32 Pflichtspiele von Beginn an und war in der von vielen Verletzungen gebeutelten Abwehr der Königlichen eine der wenigen Konstanten.

Nach Rüdigers Auswechslung verpasste Real trotz klarer Überlegenheit beim Kellerkind aus Barcelona die Entscheidung und kassierte durch Carlos Romero (85.) den späten K.o. Zuvor hatte Rodrygo (77.) nur den Pfosten getroffen. Damit schrumpft der Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid auf einen Punkt.

Atletico ist herangerückt

Der Lokalrivale hatte mit einem 2:0 (1:0) über RCD Mallorca Druck aufgebaut. Für Trainer Diego Simeone war es das 500. Match in La Liga, Samuel Lino (26.) und Antoine Griezmann (90.+3) schenkten ihm den Sieg zum Jubiläum. Der FC Barcelona spielt am Sonntag gegen Deportivo Alavés und um den Anschluss an das Spitzenduo.