Primera Division Bellingham, Güler und Mbappé treffen - Real nutzt Barca-Ausrutscher Stand: 07.12.2024 22:53 Uhr

Real Madrid hat sich souverän beim FC Girona durchgesetzt und Druck auf den FC Barcelona ausgeübt. Der hatte vorher in der letzten Minute zwei Punkte bei Betis Sevilla verspielt.

Jude Bellingham brachte die "Königlichen" beim 3:0 (1:0) mit seinem Führungstreffer in der 36. Minute auf die Siegerstraße. Für den Ex-Dortmunder war es das fünfte Spiel in Folge in La Liga, in dem er ein Tor erzielte - in den sechs vorigen Partien war ihm kein Treffer gelungen.

Das türktische Supertalent Arda Güler legte nach der Halbzeitpause mit seinem ersten Saisontor nach (55.), für die endgültige Entscheidung sorgte Kylian Mbappé (62.). Trotz der andauernden Kritik am Franzosen war es für ihn schon der neunte Treffer in der spanischen Liga. Nur die Barca-Stars Robert Lewandowski (16 Tore) und Raphinha (11 Treffer) waren bisher noch erfolgreicher.

Flick fliegt bei Barca-Remis

Lewandowski traf auch am Samstag für Barcelona und brachte sein Team in Sevilla in Führung (39.) - doch es reichte nicht für einen Sieg, weil Betis in der vierten Minute der Nachspielzeit durch ein Tor von Assane Diao einen Punkt gegen den Tabellenführer entführte. Beim 2:2 (1:0) hatte zuvor Ferran Torres Barca ein zweites Mal in Führung geschossen (82.), nachdem Giovani Lo Celso per Elfmeter ausgeglichen hatte (68.).

Barcelonas Ferran Torres schießt auf das Tor von Betis Sevilla

Hansi Flick musste sich das Last-Minute-Drama von der Tribüne aus ansehen. Der Barca-Trainer sah bereits in der 67. Minute Rot wegen übermäßigen Meckerns. "Ich verstehe meine Rote Karte nicht. Ich habe nicht wirklich etwas zu irgendwem gesagt. Es war eher eine Reaktion zu mir selbst. Das ist mir zuvor noch nicht passiert" , sagte Flick, der sich über den vergebenen Sieg ärgerte: "Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen. Wir müssen auswärts stärker werden."

Am Mittwoch (21 Uhr) trifft Barcelona, dessen Vorsprung auf Real (ein Spiel weniger) nur noch zwei Punkte beträgt, in der Champions League auf Borussia Dortmund.