La Liga Lewandowski schießt Barca gegen Bilbao zum Sieg Stand: 24.08.2024 21:10 Uhr

Torjäger Robert Lewandowski hat seinem ehemaligen Bayern-Coach Hansi Flick beim FC Barcelona auch ein erfolgreiches Heimdebüt beschert

Der polnische Nationalspieler erzielte im zweiten Saisonspiel gegen Athletic Bilbao in der 75. Minute den erlösen 2:1-Siegtreffer für die Katalanen, die damit ihre weiße Weste wahrten. Zum Auftakt hatte Barcelona beim FC Valencia ebenfalls 2:1 gewonnen - dank zweier Treffer von "Lewa".

Verzichten musste Hansi Flick nicht nur auf seinen zu Manchester City zurückgekehrten Spielmacher Ilkay Gündogan, sondern auch auf Dani Olmo. Der spanische Europameister und Neuzugang von RB Leipzig war zur Partie noch nicht rechtzeitig bei der Liga registriert worden.

Yamal trifft zur Führung

Gegen das Abwehrbollwerk der Basken tat sich Barcelona zunächst schwer, kam aber dann langsam besser in Fahrt. So war es Jungstar Lamine Yamal, der in der 24. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Der abgefälschte Schuss des Europameisters schlug unhaltbar ein. In der 42. Minute glichen die Gäste aus. Nach einem Foul von Cubarsi verwandelte Sancet den fälligen Foulelfmeter zum 1:1.

Die zunächst größte Chance in der zweiten Halbzeit vergab Lewandowski noch. Seinen Volleyschuss aus kurzer Distanz parierte Bilbaos Keeper Alex Padilla glänzend. Elf Minuten später war es dann soweit. Lewandowski schob einen von Padilla abgefälschten Ball über die Linie.