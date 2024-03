Bellingham sieht Rot Turbulentes Unentschieden für Real Madrid in Valencia Stand: 03.03.2024 13:15 Uhr

Spitzenreiter Real Madrid hat vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Leipzig in der spanischen La Liga am Samstagabend (02.03.2024) ein 2:2-Unentschieden beim FC Valencia erreicht. Die Königlichen machten dabei einen 0:2-Rückstand wett, in der turbulenten Schlussphase musste Jude Bellingham vom Platz.

Bellingham geriet zum Hauptdarsteller einer wilden Schlussphase: Der Engländer durfte sich kurz als vermeintlicher Matchwinner fühlen, als er in der neunten Minute der Nachspielzeit per Kopf traf.

Doch Schiedsrichter Jesus Gil Manzano hatte das Spiel unmittelbar nach der Flanke in Valencias Strafraum abgepfiffen. Daraufhin stürmten die Real-Spieler auf den Unparteiischen ein. In den anschließenden Tumulten sah Bellingham noch die Rote Karte.

Doch Real konnte von Glück sagen, dass sie am Ende überhaupt einen Punkt mitnehmen konnten. Hugo Duro (27.) und Roman Yaremchuk (30.) hatten die Gastgeber mit einem schnellen Doppelpack in Führung gebracht. Ein Doppelpack von Vinicius Junior (45.+5, 76.) sicherte den "Königlichen" nach dem 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

Real mit viel Glück in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal richtig wild - und Valencia war dem Sieg deutlich näher: Erst rettete Reals Nacho mit einer Grätsche in höchster Not gegen Duro (90.+1). Der Unparteiische entschied zunächst auf Elfmeter, nahm den Pfiff aber nach Ansicht der Videobilder wieder zurück. Wenig später lenkte Real-Torwart Andriy Lunin einen Schuss von Peter Gonzalez am Tor vorbei (90.+6). Bei einer weiteren Chance schoss Gonzalez über das Tor (90.+7).

Diakhaby schwer verletzt

Einen Schockmoment erlebten Spieler und Zuschauer schon vorher. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit rutschte Aurelian Tchouameni in einem Zweikampf auf das rechte Bein von Valencias Mouctar Diakhaby. Der Verteidiger der Gastgeber blieb schreiend vor Schmerz liegen und wurde vom Feld getragen.

Antonio Rüdiger und Toni Kroos spielten bei Madrid von Beginn an. Kroos wurde in Halbzeit zwei gegen Luka Modric ausgewechselt (63.). Mit 66 Punkten führt Real die Tabelle vor dem FC Girona (59) und dem FC Barcelona (57) an, die den Rückstand am Sonntag verkürzen könnten.