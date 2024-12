La Liga Bei Navas-Abschied - Real lässt Sevilla keine Chance Stand: 22.12.2024 18:23 Uhr

Real Madrid hat seine Pflichtaufgabe zum Jahresabschluss gegen den FC Sevilla souverän gelöst. Der spanische Rekordmeister besiegte die Andalusier beim letzten Spiel von deren Klublegende Jesus Navas mit 4:2 (3:1).

Die Madrilenen zogen damit am kriselnden Meisterschaftskonkurrenten FC Barcelona vorbei auf Platz zwei. Tabellenführer ist Reals Stadtrivale Atletico Madrid, der Hansi Flicks Barca mit 2:1 bezwungen hatte.

Superstar Kylian Mbappe (10.) sowie Federico Valverde (20.) brachten die Madrilenen mit zwei schönen Fernschüssen mit 2:0 in Führung. Rodrygo (34.) sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung, ehe nur 97 Sekunden später Isaac Romero zum 3:1 (35.) traf. Brahim Diaz (53.) stellte den alten Abstand wieder her. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Dodi Lukebakio (86.) erzielte den 4:2-Endstand.

Navas verabschiedet sich nach 515 Ligaspielen

Ein besseres Ergebnis hätte sich wohl Jesus Navas für seinen letzten Auftritt gewünscht. Der zweifache Europameister und- Weltmeister von 2010 beendet zum Jahresende seine Karriere, weshalb der 39-Jährige im Vorfeld der Partie nach 515 LaLiga-Spielen und insgesamt 18 Profi-Saisons für den Klub verabschiedet worden war. Das Eigengewächs, das sonst nur vier Jahre für Manchester City aktiv war, kam in der 65. Minute unter Standing Ovations im Estadio Santiago Bernabeu auf den Platz und bereitete per Hacke einen Pfostentreffer von Romero vor. Mehr Glanzmomente blieben im letzten Spiel von Navas aus.

Den Start ins Jahr 2025 geht das Team von Trainer Carlo Ancelotti am 3. Januar beim Tabellenvorletzten FC Valencia (21.00 Uhr) an. Das Spiel war wegen der Unwetterkatastrophe Ende Oktober verschoben worden.

Sörloth versetzt Barca den K.o. in der Nachspielzeit

Im Topspiel von La Liga hatte Atletico Madrid tags zuvor in der Nachspielzeit beim FC Barcelona noch drei Punkte entführt und die Katalanen von der Tabellenspitze verdrängt. Ex-Bundesligaprofi Alexander Sörloth (90.+6) besorgte als eingewechselter Joker am Samstag den Treffer zum 2:1 (0:1)-Sieg für das Team von Diego Simeone. Die 1:0-Führung Barcelonas hatte Pedri (30.) erzielt, den Ausgleich für die Gäste machte Rodrigo de Paul (60.).

Der FC Barcelona, bei dem Co-Trainer Marcus Sorg für den gesperrten Hansi Flick an der Seitenlinie stand, hatte die Partie über weite Strecken diktiert und bis in die Schlussphase die größeren Chancen. Doch entweder verstolperten die Katalanen - vor allem in Person des glücklosen Robert Lewandowski - oder scheiterten am starken Atletico-Schlussmann Jan Oblak.

Für Barcelona war es in La Liga die dritte Heim-Niederlage in Folge. Atletico baute dagegen seine Serie auf jetzt zwölf Pflichtspielsiege in Serie aus. In der Tabelle liegt jetzt Atletico trotz eines Spiels weniger mit 41 Punkten vor Barcelona (38).