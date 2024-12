Primera Division Rückstand gedreht, aber nur ein Punkt - Real patzt wieder Stand: 14.12.2024 22:58 Uhr

0:2, 3:2, 3:3 - Real Madrid hat trotz eines tollen Comebacks bei Rayo Vallecano verpasst, Druck auf den FC Barcelona aufzubauen. Der kann seine Tabellenführung am Sonntag ausbauen.

Durch Tore von Unai Lopez (4.) und Abdul Mumin (36.) waren die Gäste vermeintlich komfortabel in Führung gegangen, doch dann ließ Real seine Ausnahmeklasse aufblitzen. Federico Valverde verkürzte mit einem fulminanten Fernschuss (39.), dann setzte Jude Bellingham seine Serie fort, traf im siebten Pflichtspiel in Folge für die "Königlichen" (45.).

Rodrygo machte mit einem abgefälschten Schuss die Wende eigentlich perfekt (56.), doch dann bestrafte Isaac Palazon Camacho die großen Lücken in der Real-Defensive, glich in der 64. Minute aus. In der Schlussphase drückte Madrid dann auf den Siegtreffer, vergab aber mehrere Chancen und verpasste so den Sprung an die Tabellenspitze.

Barca kann ohne Flick ein Polster aufbauen

An der bleibt der FC Barcelona, der am Sonntag auf CD Leganes trifft und mit einem Sieg auf vier Punkte davonziehen kann. Barca muss allerdings auf Trainer Hansi Flick verzichten, der nach seiner Roten Karte im vergangenen Ligaspiel bei Betis Sevilla (2:2) für zwei Partien gesperrt wurde.