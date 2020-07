Manchester City nimmt und gibt

Es gibt sehr viele Unwägbarkeiten, die die Lage in der Premier League so kompliziert machen, doch es kommt noch viel schlimmer. Und zwar wegen der englischen Pokalwettbewerbe. Denn auch der Sieger des FA -Cups und des Ligapokals ziehen in die Europa-League-Qualifikation ein. Sollten die beiden Cup-Gewinner die Saison mindestens als Fünfter beenden, dann reichen sie ihre Startplätze an die jeweils nächstbeste Mannschaft in der Tabelle weiter.

Im Ligapokal ist das schon geschehen. Den hat Manchester City gewonnen. Das jetzt ja nun doch für die Champions League qualifizierte Team verschafft damit dem Sechsten einen Auftritt in der Europa-League-Qualifikation - auch eine Folge der Cas-Entscheidung. So ist für die beiden kleineren Klubs - Wolverhampton auf Platz sechs und Sheffield United auf Platz sieben - alles beim alten geblieben. Denn City blockiert jetzt zwar wieder einen Champions-League-Platz, macht durch den Sieg im Ligapokal aber wieder einen Europa-League-Platz frei.

Wer holt den FA-Cup?

Im FA-Cup stehen die beiden Klubs aus Manchester, der FC Chelsea und der FC Arsenal im Halbfinale. Sollte nicht ausgerechnet Arsenal den Titel holen, könnte auch der Siebte international spielen. Damit würde Sheffield United eine ohnehin schon traumhafte Saison krönen. Das Team von Trainer Chris Wilder sorgt auf der Insel für einen Erfolg, der mit der völlig überraschenden Meisterschaft von Leicester City im Jahr 2016 zu vergleichen ist. Erst zuletzt spielten "The Blades" den FC Chelsea beim 3:0-Sieg teilweise an die Wand. Und selbst für den Tabellen-Achten, aktuell Tottenham, ist noch alles drin. Denn der Sieger der aktuellen Europa-League-Saison bekommt zur Belohnung einen Startplatz für die Champions League. Und da liegen Manchester United und die Wolverhampton Wanderes noch aussichtsreich im Rennen. Und sollten sich die schon über die Liga für Europa qualifiziert haben, rutscht in der Tabelle wieder ein Team nach.

red/sid/dpa | Stand: 14.07.2020, 12:24