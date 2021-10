Nils Neumüller kann sich noch ganz genau an diesen Moment erinnern. "Es war am Küchentisch meiner Gastfamilie. Ich saß Georg Streichsbier gegenüber und teilte ihm meinen Entschluss mit. Dass ich aufhöre. Dass ich meinen Traum vom Fußballprofi nicht mehr weiterverfolgen werde."

Streichsbier, der damalige U19-Trainer der TSG Hoffenheim, versuchte zwar noch, seinen 17-jährigen Schützling aus München umzustimmen - doch vergeblich. "Das war keine Entscheidung aus irgendeiner Emotionalität heraus. Sondern wohl überlegt. Mir war klar: Ich wollte nach Hause. Ich hatte Heimweh" , präzisiert Neumüller.

Kein gewünschtes Thema in den NLZs

Heimweh. Dass dies ein Grund dafür sein kann, eine aussichtsreiche Karriere als Profisportler zu beenden oder gar nicht erst zu starten - kaum jemand weiß davon. Dabei sagt Sportwissenschaftler Arne Güllich, der intensiv zum Thema Talentförderung forscht: "Natürlich spielt auch Heimweh eine große Rolle in den Nachwuchsleistungszentren (NLZ). Ebenso wie der große Konkurrenzkampf und eine mitunter wenig warmherzige Umgangsweise miteinander."

Vielleicht ist es auch so, dass der oftmals schroffe Umgang mit der Gefühlswelt der Jugendlichen von den Verantwortlichen der NLZs nicht sonderlich gern thematisiert wird. Das zumindest vermutet Güllich: "Es gibt bislang keinerlei veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema. Ich weiß allerdings, dass es in einem deutschen NLZ vor nicht allzu langer Zeit mal eine dreijährige Studie zu derlei Problemen gab. Der Verein hat dann aber die Verhinderung der Veröffentlichung betrieben."

Jesus Navas - prominentes Heimweh-Opfer

Litt unter Panikattacken: Jesus Navas

Dabei könnte sich ein offener Umgang mit so etwas wie Heimweh durchaus lohnen, schließlich gibt es prominente Beispiele im Spitzensport, die damit zu kämpfen hatten. Jesus Navas zum Beispiel. Der spanische Nationalspieler vom FC Sevilla wurde 2004 erstmals für ein U21-Länderspiel seines Landes nominiert. Er musste seine Nationalmannschaftskarriere aber unterbrechen, weil er wegen chronischen Heimwehs immer wieder aus Trainingslagern und Auswärtsspielen abreisen musste. Panikattacken hatten ihn immer wieder aus dem Mannschaftshotel getrieben.

Panikattacken hatte Nils Neumüller in Hoffenheim nicht. Dafür aber den Spaß am Fußball verloren. Er, der 1999 mit sieben Jahren in München beim FC Ismaning mit dem Fußball begann, ehe er bei der SpVgg Unterhaching so richtig durchstartete, war ein buntes Leben mit vielen Freunden und Verwandten gewöhnt. "Wir hatten damals viel Spaß miteinander. Ich bin oft mit meinen Fußballkumpels abends noch in München ausgegangen. Es war immer was los."

Alleingelassen in der Provinz