EM-Qualifikation Bibiane Schulze Solano - Verletzungen als DFB-Glücksfall Stand: 08.04.2024 10:35 Uhr

Bibiane Schulze Solano leitete in der EM-Qualifikation die Wende der DFB-Frauen gegen Österreich ein. Gegen Island könnte sie am Dienstag (09.04.2024) wieder eine große Rolle spielen - dabei wäre sie eigentlich längst spanische Nationalspielerin.

Beim 3:2-Sieg der DFB-Frauen gegen Österreich erfüllte sich im Alter von 25 Jahren ihr Traum, Nationalspielerin zu werden. Bibiane Schulze Solano wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, sie war entscheidend daran beteiligt, dass das deutsche Team trotz eines Rückstands noch erfolgreich in die EM-Qualifikation starten konnte - und deswegen darf sie sich nun sogar Hoffnungen auf ihre Startelf-Premiere im zweiten Spiel gegen Island machen.

Doch ihr Debüt war nicht nur aufgrund ihrer starken Leistung bemerkenswert - denn es kam deutlich später als gedacht, und vor allem für eine andere Nation als geplant.

In Bilbao zur spanischen Nationalspielerin geworden - eigentlich

Schulze Solano ist in Deutschland geboren, hat beim 1. FFC Frankfurt ihre Anfänge im professionellen Fußball erlebt. Dann ist die Tochter einer Baskin 2019 zu Athletic Bilbao nach Spanien gewechselt, spielt dort seit 2022 (zwischenzeitlich auch ein Jahr beim FC Valencia) erstklassig. Und schaffte es, sich einen Platz in der spanischen Nationalmannschaft zu angeln.

Zweimal wurde Schulze Solano in der Vergangenheit vom amtierenden Weltmeister in den Kader berufen - einen Einsatz gab es jedoch nie. Verletzungen verhinderten, dass die Verteidigerin im spanischen Trikot ihr Länderspieldebüt feierte. Und genau das war die Chance für Deutschland. Horst Hrubesch nominierte sie erstmals zum Start der EM-Qualifikation und mit ihrem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel ist sie nun auch festgespielt. Und so wird Schulze Solano zum DFB-Glücksfall.

Schulze Solano: "Ein Traum geht in Erfüllung"

" Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich für die deutsche Nationalmannschaft nominiert würde, hätte ich das nicht geglaubt ", sagte die 25-Jährige zuletzt. Hrubesch beteuerte, sie "schon lange auf dem Zettel" zu haben, beschrieb sie folgendermaßen: " Sie bringt alles mit, was wir brauchen: Sie hat eine gute Körpergröße, ein gutes Zweikampfverhalten, sie spielt körperbetont und hat ein gutes Passspiel. "

Und diese Qualitäten brachte Schulze Solano bei ihrer Premiere sofort ein. Mit ihr veränderte sich das deutsche Spiel, nach einer schwachen ersten Hälfte folgte eine deutliche Leistungssteigerung und die Wende nach 1:2-Pausenrückstand. Die 1,74 Meter große Abwehrspielerin macht Hoffnung für die Zukunft, zumal die deutsche Defensive seit einiger Zeit eine Problemstelle im Team ist.

Hrubesch fordert mehr für Olympia-Mission

Weil aber nicht nur dort einiges im Argen liegt, kündigte Hrubsch nach dem Österreich-Spiel an, dass er deutliche Worte an seine Spielerinnen richten werde. " Sie kriegen das so, wie es ist. Sie wissen ja auch, dass das nicht das Gelbe vom Ei war ", sagte der Interimstrainer, der nach den Olympischen Spielen von Christian Wück abgelöst wird. " Wir wissen, dass es nicht Friede, Freude, Eierkuchen wird. Wir werden uns etwas anhören müssen ", ahnte Clara Bühl, die zwei Tore erzielt hatte.