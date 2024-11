Sprunggelenks-Verletzung Brand fehlt DFB-Frauen, Endemann rückt nach Stand: 21.11.2024 17:15 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Jule Brand vom VfL Wolfsburg wird dem DFB-Team zum Jahresabschluss fehlen.

Wie der VfL am Tag nach dem 5:0 (3:0) in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul mitteilte, habe sich die 22-Jährige am Mittwochabend (20.11.2024) bei einem Zweikampf kurz vor Schlusspfiff am linken Sprunggelenk verletzt und wird daher sowohl das DFB-Pokal-Achtelfinale der "Wölfinnen" am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 als auch die kommenden beiden Länderspiele verpassen.

Bundestrainer Christian Wück reagierte am Donnerstag und nominierte Brands VfL-Teamkollegin Vivien Endemann nach. Die DFB-Frauen treten zum Jahresabschluss am 29. November in der Schweiz an, am 2. Dezember geht es noch in Bochum gegen Italien