2:1-Sieg gegen Spanien Stanway schießt England ins EM-Halbfinale Stand: 20.07.2022 23:58 Uhr

Englands Fußballerinnen haben den Traum vom Sieg bei der Heim-EM am Leben gehalten. Die "Lionesses" setzten sich im Viertelfinale nach einem Rückstand mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen Spanien durch.

Von Hanno Bode

Spielmacherin Georgia Stanway war am Mittwochabend (20.07.22) in Brighton Heldin ihrer Farben. Die 23-Jährige sorgte in der 96. Minute mit einem fulminanten Schuss aus rund 20 Metern für das 2:1 - und dürfte damit auch im fernen München für Jubel gesorgt haben. Denn beim dort ansässigen FC Bayern steht Stanway seit dem 1. Juli unter Vertrag. Bevor sie ihre Fußballschuhe erstmals für den Bundesligisten schnüren wird, stehen für die Mittelfeldakteurin in ihrer Heimat bestenfalls noch zwei Partien auf dem Programm: das Halbfinale und Endspiel.

"Wir haben lange mit dem Rücken zur Wand gestanden, sind aber zurückgekommen. Wir haben heute als Mannschaft eine sehr starke Leistung gezeigt und werden uns jetzt voll auf das Halbfinale konzentrieren", sagte die Neu-Münchnerin der BBC.

In der Vorschlussrunde trifft sie mit den "Lionesses" am kommenden Dienstag (26.07.22, 21 Uhr MESZ) auf den Sieger der Partie Schweden gegen Belgien (Freitag, 22.07.22).

Spanien mit herausragender Defensivarbeit

Nachdem die Engländerinnen in der Gruppenphase nur in ihrer Auftaktpartie gegen Österreich (1:0) ernsthaft gefordert worden waren und anschließend gegen Norwegen (8:0) und Nordirland (5:0) ziemlich leichtes Spiel hatten, stand ihnen nun ein Gegner auf Weltklasse-Niveau gegenüber. Dabei wussten die Spanierinnen nicht nur durch ihre Passsicherheit und ihr gefälliges Kombinationsspiel zu gefallen. Insbesondere die Arbeit gegen den Ball war im ersten Abschnitt beeindruckend.

Das Team von Coach Jorge Vilda Rodríguez lief die "Lionesses" sehr hoch an und machte die Räume hinter der ersten Pressinglinie geschickt zu. Der EM-Gastgeber wusste sich häufig nicht anders als durch lange Bälle zu befreien.

"Lionesses" nur per Kopf gefährlich

Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs bekam die Elf von Trainerin Sarina Wiegmann, die nach ihrer Corona-Isolation wieder auf der Bank saß, etwas mehr Sicherheit in ihre Ballaktionen. Herausgespielte Chancen gab es vor der Halbzeit jedoch nicht. Zwei Kopfbälle von Ellen White (10.) und Lauren Hemp (40.), die jeweils deutlich das Ziel verfehlten, sowie ein Abseitstreffer von White nach einem Freistoß von Hemp (37.) waren die einzigen nennenswerten Strafraumszenen in Hälfte eins.

Denn auch Spanien entwickelte in vorderster Front nahezu keinerlei Gefahr. So ansehnlich die Angriffe der Ibererinnen auch teilweise bis zum 16 Meter-Raum waren, so umständlich war fast immer ihre Finalisierung. Warum es die "La Furia Roja" zudem immer wieder mit Flanken aus dem Halbfeld gegen die physisch starken Engländerinnen probierte, es blieb ein Rätsel.

Spanien führt, England schlägt spät zurück

Zum zweiten Abschnitt wechselte Vilda Rodríguez Athenea Del Castillo für Marta Cardona ein. Eine gute Idee des Coaches, wie sich bald darauf zeigte. Denn die 21 Jahre alte Offensivspielerin von Real Madrid ließ Rachel Daly aussteigen, drang in den Strafraum ein und legte zurück auf Esther González, die Mary Earps mit einem platzierten Flachschuss bezwang (54.). Es war der erste Turnier-Gegentreffer für die frühere Wolfsburgerin.

Esther González bejubelt ihr Tor zum 1:0 für Spanien.

Wiegmann nahm bald darauf White und die an diesem milden Sommerabend wirkungslos Beth Mead aus dem Spiel und brachte dafür Alessia Russo und Chloe Kelly (58.). Sechs Minuten später kam zudem Ella Toone für Francesca Kirby in die Partie. Und diese Wechsel zahlten sich aus. Die "Lionesses" bekamen nun etwas mehr Tempo in ihre Aktionen und wurden für ihr nimmermüdes Anrennen belohnt: Russo legte per Kopf für Toone vor, die aus wenigen Metern egalisierte (84.).

Stanways Weitschuss sorgt für Entscheidung

Das Spiel ging in die Verlängerung. Und in dieser waren sechs Minuten gespielt, als Stanway mehr oder minder ungestört durchs Mittelfeld laufen konnte, sich aus rund 20 Metern ein Herz nahm und die Spanierinnen mit ihrem satten Schuss ins linke Eck in selbiges traf - das 2:1. Die Ibererinnen waren in der Folge zwar bemüht, die Spielkontrolle zu erlangen und Druck auf die englische Abwehr auszuüben. Doch im Angriff mangelte es ihnen wieder einmal in einem entscheidenden Spiel an Durchschlagskraft.

So warten die Spanierinnen auch nach der EM in England weiter auf den ersten Erfolg in ihrer Geschichte in einem K.o.-Rundenspiel bei einem großen Turnier.