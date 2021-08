Wie ist der Terminplan?

Los geht es am Freitag (27.08.2021). Dann beginnt mit dem Baden-Duell TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg die 32. Spielzeit der Frauenfußball-Bundesliga. Meister Bayern München startet seine Mission Titelverteidigung am Sonntag gegen Werder Bremen. Der 22. und finale Spieltag ist für den 15. Mai 2022 terminiert, die Liga endet also rund sieben Wochen vor Beginn der pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli 2022). Am 20. Dezember geht es in die Winterpause.

Wer ist Favorit?

Im Mai brach München die Dominanz des Serienmeisters VfL Wolfsburg nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Der VfL muss nun unter dem neuen Trainer Tommy Stroot einen personellen Umbruch bewältigen, die eingespielten und prominent verstärkten Bayern-Frauen haben daher die bessere Ausgangslage als der auch von Verletzungen gebeutelte Pokalsieger. Seit 2013 macht das deutsche Spitzenduo die Meisterschaft unter sich aus, das erste Gipfeltreffen dieser Saison steigt Mitte November in München.

Wer hat Außenseiterchancen?

Ein Selbstläufer werde die Saison für die Favoriten aber nicht, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Die eine oder andere Mannschaft wird daneben auch Ausrufezeichen setzen können." Wie etwa die TSG Hoffenheim, "die zwar einige Abgänge und verletzungsbedingte Ausfälle verkraften muss, es aber in die nächste Champions-League-Runde geschafft hat." Auch Turbine Potsdam habe vergangene Saison "eine gute Rolle gespielt und sich mittlerweile stabilisiert, die Entwicklung bei Eintracht Frankfurt wird ebenso spannend sein."

Wer darf international spielen und wer steigt ab?

Die drei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Champions League. Die zwei letztplatzierten Mannschaften müssen in die 2. Bundesliga absteigen.

Wer sind Abstiegskandidaten?

Die Aufsteiger haben es traditionell sehr schwer im Oberhaus, in diesem Jahr sind das der 1. FC Köln und Carl Zeiss Jena. Doch auch der SC Sand musste zuletzt immer schwer kämpfen und dürfte auch in dieser Saison nur das Ziel haben, den Klassenerhalt zu sichern.

Was waren die Top-Transfers?

Wenn Klubs wie der FC Barcelona oder der FC Chelsea mit stattlichen Summen locken, kann die Bundesliga kaum noch mithalten. Immerhin: Der FC Bayern angelte sich gleich zwei große Namen: Ex-Weltmeisterin Saki Kumagai (Japan) von Olympique Lyon soll die Abwehr stärken, Angreiferin Sofia Jakobsson (Schweden) kam von Real Madrid. Wolfsburg hat seine Offensive vor allem mit Vize-Weltmeisterin Jill Roord (Niederlande/FC Arsenal) hochkarätig aufgerüstet. Zudem kam Lena Lattwein (TSG Hoffenheim), eine der größten deutschen Hoffnungsträgerinnen.

Frauen-Bundesliga bei der Sportschau

Alle Partien können Sie im neuen Livecenter der Sportschau bei sportschau.de und in der App im Liveticker verfolgen. Zudem soll ein Samstagsspiel regelmäßig Teil des Programms der Sportschau am Samstag sein. Außerdem wird es regelmäßig auch Video-Highlights geben.

sid/dpa | Stand: 25.08.2021, 11:24