Frauen-Bundesliga, 18. Spieltag Liga-Rekord, Fernduell und Bayern unter Druck Stand: 20.04.2023 18:34 Uhr

Während Wolfsburg sein Spiel in der Frauen-Bundesliga gegen Duisburg bereits am Mittwochabend gewann, sind die restlichen Teams erst am Wochenende dran. Bayern muss gewinnen, wollen sie die Tabellenspitze zurückerobern. In Köln wartet eine Rekordkulisse auf die Spielerinnen.

Bayer Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 19.15 Uhr)

Fast einen Monat ist es her, dass die TSG Hoffenheim das letzte Mal in der Frauen-Bundesliga auf dem Platz stand. "Die Ligapause war aufgrund des Spielausfalls in Frankfurt schon sehr lang. Ob uns das aus dem Rhythmus gebracht hat, wird sich zeigen" , so Trainer Stephan Lerch im Vorfeld der Partie. Und der Rhythmus kann sich sehen lassen: Seit sieben Spieltagen hat die TSG nicht mehr verloren. Eine Niederlage gegen Leverkusen käme zur Unzeit, geht es doch im Fernduell mit Frankfurt um den dritten Tabellenplatz – und damit um die Champions-League-Qualifikation.

Ereleta Memeti

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. Eine besonders große Rechnung wird Leverkusen dabei mit Erëleta Memeti offen haben. Denn diese schoss nicht nur die Rheinländerinnen mit ihrem Dreierpack quasi im Alleingang aus dem DFB-Pokal, sie trug mit einem Tor auch noch zur Hinspiel-Niederlage für Bayer bei.

Bayern München – SC Freiburg (Samstag, 13 Uhr)

Wolfsburg hat am Mittwochabend vorgelegt, nun liegt es an den Bayern, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Diese sind seit Monaten in der Liga ungeschlagen, was man von deren Gegnerinnen aus Freiburg nicht gerade behaupten kann. Das Team von Theresa Merk dümpelt derzeit im Niemandsland der Tabelle rum.

Kein Wunder, taumelt Freiburg seit Wochen von einer Niederlage zur nächsten. Es herrscht eine Torflaute – auch bei Top-Stürmerin Janina Minge, die mit bisher neun Treffern die Überraschung der Saison war. Als sie das letzte Mal traf, gewann auch Freiburg. Das liegt nun aber schon zwei Monate zurück.

1.FC Köln – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 13 Uhr)

Am Sonntag wird aller Voraussicht nach der Zuschauerrekord der Frauen-Bundesliga geknackt, denn schon jetzt wurden mehr als 31.500 Karten für die Partie im großen Kölner Stadion verkauft. Für Sara Doorsoun, Frankfurt-Spielerin und gebürtige Kölnerin, ein besonderes Spiel. "Für mich ist es einfach etwas ganz Besonderes, ,zu Hause´ vor der gesamten Familie und all meinen Freunden zu spielen" , so die Nationalspielerin in einer Medienrunde im Vorfeld.

Für beide Teams steht aus sportlicher Sicht einiges auf dem Spiel. Frankfurt kämpft um die internationalen Plätze, Köln muss dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Liga sei so spannend wie noch nie, so Doorsoun. "Wenn man bedenkt, dass wir am Sonntag ein normales Ligaspiel vor mehr als 30.000 Zuschauern austragen, dann ist das schon beeindruckend. Am Ende geht es aber nicht darum, wo ein Rekord geholt wird. Wir wollen vor allem die Menschen begeistern."

Turbine Potsdam – SGS Essen (Sonntag, 13 Uhr)

Es ist das Duell der einzigen beiden reinen Frauenfußball-Klubs der Bundesliga. Doch während sich das Sorgenkind der vergangenen Saison, die SGS Essen, im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt hat, steckt Turbine Potsdam trotz zweier Siege zuletzt immer noch tief im Abstiegskampf.

Turbine-Trainer Marco Gebhardt

Umso wichtiger wäre nun ein Erfolg. Damit würde das Team von Trainer Marco Gebhardt nämlich bis auf zwei Punkte an Duisburg und Meppen heranrücken. Und vielleicht doch noch das Wunder schaffen.

Werder Bremen – SV Meppen (Sonntag, 16 Uhr)

Beide Teams befinden sich auf Augenhöhe. Und kämpfen um das gleiche Ziel: Den Klassenerhalt. Noch trennen Werder Bremen drei Punkte von den Abstiegsrängen, Meppen rettet sich derweil nur aufgrund des besseren Torverhältnisses.

Letztere waren das Überraschungsteam der Vorrunde. Die Betonung liegt auf "war", denn seit Dezember 2022 hat das Team von Carin Bakhuis nicht mehr gewonnen. Anders als Bremen, die am Sonntag nach einer Gelbsperre nun wieder auf ihre Topscorerin Nina Lührßen zählen dürfen.