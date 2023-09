FAQ zum Saisonauftakt Frauen-Bundesliga startet in die Saison 2023/24 Stand: 13.09.2023 19:46 Uhr

Favoritinnen, neue Stars, Termine - Hier gibt es alles Wichtige zum Saisonstart der Frauenfußball-Bundesliga 2023/24.

Von Amelie Brock

Wann startet und endet die Saison?

Anpfiff der ersten Partie ist am Freitag (15.09.) um 18.15 Uhr. Die Winterpause ist vom 18. Dezember bis 26. Januar 2024 angesetzt. Am 20. Mai 2024, Pfingstmontag, steht der 22. und letzte Spieltag für die Spielerinnen auf dem Plan.

Wie viele Mannschaften sind dabei?

Die Liga besteht aus zwölf Mannschaften. Das heißt, dass jeder der insgesamt 22 Spieltage sechs Spiele umfasst.

Wie sieht der erste Spieltag aus?

Das Auftaktspiel bestreitet der Meister Bayern München gegen die Gastgeberinnen aus Freiburg im Dreisamstadion (ehemals Schwarzwald-Stadion). Am Samstag (16.09.) spielen dann um 12 Uhr die Duisburgerinnen in Hoffenheim und zwei Stunden später startet die Partie der Aufsteigerinnen aus Nürnberg gegen Bremen. Am Sonntag stehen sich Köln und die Zweitligameisterinnen von RB Leipzig gegenüber. Um 16 Uhr spielt Wolfsburg gegen Leverkusen. Das letzte Spiel des ersten Spieltags bestreitet die SGS Essen gegen die Gäste aus Frankfurt am Main um 18:30 Uhr.

Wann sind Länderspielpausen?

Am Freitag nach dem ersten Spieltag (22.09.) tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark an, am Dienstag darauf gegen Island. Im Oktober müssen die DFB-Frauen am Freitag, dem 27.10., gegen Wales ran. Vier Tage später folgt dann auch das Rückspiel gegen Island. Eine weitere Unterbrechung in der Liga gibt es im Dezember aufgrund des Rückspiels gegen Dänemark am Freitag, dem 01.12., und dem erneuten Match gegen Wales am Dienstag, dem 05.12.

Wer sind die Aufsteiger und Absteiger?

Neu in der Liga sind die Frauen aus Nürnberg und aus Leipzig. Die Leipzigerinnen schafften zum ersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga. Nürnberg hingegen war schon einmal in der Saison 1999/2000 in der Bundesliga vertreten. Nicht mehr dabei sind der SV Meppen und Turbine Potsdam.

Wer sind die Favoritinnen auf die Meisterschaft?

Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2022/23 sind die Münchenerinnen auch wieder Titelkandidat Nummer eins. Vor allem auch weil die Bayern-Frauen personell arg aufgerüstet haben.

Der VfL Wolfsburg um Kapitänin Alexandra Popp ist wohl der größte Widersacher der Bayern. Außenseiterchancen hat das Team aus Frankfurt mit Nationalmannschaftsspielerinnen wie Laura Freigang, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne und Nicole Anyomi.

Wann steht das erste große Topspiel an?

Das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München ist in der Hinrunde am 6. Spieltag. Anpfiff ist am Sonntag, dem 05.11., um 15 Uhr.

Welche Top-Transfers gab es?

Den Toptransfer der Liga hat der FC Bayern München hingelegt. Sie holten Fußball-Star Pernille Harder zurück vom FC Chelsea in die Bundesliga. Bevor die 30-Jährige in England kickte, war sie bereits Stürmerin beim VfL Wolfsburg.

Auch die Schwedin Magdalena Eriksson verlässt Chelsea und kommt zu den Bayern, die damit eine spielstarke Innenverteidigerin mit Führungsqualitäten für sich gewinnen konnten.

Die kolumbianische Nationaltorhüterin Catalina Pérez wird in Zukunft in Bremen zwischen den Pfosten stehen. Bekanntschaft machte sie mit einigen deutschen Spielerinnen bereits bei der deutschen Niederlage gegen Kolumbien in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2023.

Der Name Chantal Hagel ist ebenfalls spätestens seit der WM in Australien und Neuseeland vielen Fans ein Begriff. Die 25 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt innerhalb der Bundesliga von Hoffenheim nach Wolfsburg.

Wer sind die Stars der Liga?

Trotz internationaler Neuzugänge sind die deutschen Nationalspielerinnen natürlich die großen Stars: Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg, die als eine von wenigen bei der vergangenen WM überzeugen konnte, oder ihre Teamkolleginnen Jule Brand und Lena Oberdorf. Eine der bekanntesten deutschen Fußballerinnen, Giulia Gwinn, wird für die Bayern wieder am Ball sein. Zuletzt verpasste sie die WM aufgrund eines Kreuzbandrisses - auch Linda Dallmann, ebenfalls Nationalspielerin der Bayern, ist nach Verletzung wieder zurück im Team.

Zu den international größten Stars der Liga zählen natürlich Neuzugang Pernille Harder (München) und die Engländerin Georgia Stanway, die seit 2022 in München unter Vertrag steht.

Wo kann man die Spiele verfolgen?

Alle 132 Partien können kostenpflichtig sowohl beim Telekom-Sender Magenta Sport als auch beim Sport-Streamingdienst DAZN verfolgt werden. Die Spiele am Montag kann man sich kostenlos bei Sport1 anschauen. ARD und ZDF haben zusammen für zehn Live-Übertragen Rechte erworben. Das ZDF zeigt den Saisonauftakt zwischen Freiburg und Bayern am Freitag ab 18 Uhr.