FIFA WM 2022 Oliver Bierhoff löst nach WM-Debakel Vertrag mit dem DFB auf Stand: 05.12.2022 23:26 Uhr

Beim DFB wurden nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar Konsequenzen gezogen. Der Vertrag von Oliver Bierhoff, dem Geschäftsführer der Nationalmannschaften, wurde vorzeitig aufgelöst.

Oliver Bierhoff verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Konsequenz aus dem WM-Debakel nach 18 Jahren. Die Vertragsauflösung gab der DFB am Montagabend (05.12.2022) bekannt. Bierhoff war beim Verband zuletzt "Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie". Über die Nachfolgeregelung sollen die DFB-Gremien beraten. Bierhoffs Vertrag lief bis 2024.

Bierhoff: "Mache damit den Weg frei"

"Nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt. Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen" , hieß es in einer Erklärung von Bierhoff.

"Übernehme Verantwortung für falsche Entscheidungen"

"Mein Wirken war stets getrieben von der Überzeugung, mein Bestes für den DFB und die Nationalmannschaften zu geben. Umso mehr schmerzt mich das Abschneiden der Männer Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar" , erklärte er weiter: "Ich gehe deshalb auch nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung."

Neuendorf dankt Bierhoff

DFB-Präsident Bernd Neuendorf dankte dem scheidenden Geschäftsführer. "Oliver Bierhoff hat sich große Verdienste um den DFB erworben. Auch wenn die letzten Turniere hinter den sportlichen Zielen zurückblieben, steht er für große Momente. Sein Wirken wird für immer mit dem WM-Erfolg in Brasilien verbunden bleiben", hieß es in einer Mitteilung.

Watzke: "Respekt, Anerkennung und Dank"

Auch der DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke würdigte Bierhoffs jahrelangen Einsatz. "Oliver Bierhoff hat sich in den 18 Jahren seines Wirkens erhebliche Verdienste um den deutschen Fußball erworben", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Ihm gebührten "Respekt, Anerkennung und Dank", sagte Watzke.

2014 Weltmeister, danach fast nur Enttäuschungen

Der 54 Jahre alte Bierhoff war seit 2004 in verantwortlicher Position für die Nationalmannschaft tätig. In diese Zeit fielen zunächst viele Erfolge, den größten feierte er mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Die folgenden drei Turniere endeten dann jedoch enttäuschend. Wie in Russland 2018, schied Deutschland nun auch vier Jahre später nach der Vorrunde aus. Bei der EM 2020 kam die Auswahl des DFB auch nur bis ins Achtelfinale.

Zunehmende Entfremdung zwischen Fans und der Nationalmannschaft

Noch wichtiger für die Freistellung als die sportlichen Gründe dürfte aber gewesen sein, dass Bierhoff eine zunehmende Entfremdung zwischen Fans und der Nationalmannschaft zu verantworten hat. Sinnbildlich hierfür steht der 2015 eingeführte Claim "Die Mannschaft", der vom im März gewählten DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf einkassiert worden war.

Sportschau-Informationen: Bierhoff sollte für Akademie zuständig bleiben

Auch Hans-Joachim Watzke, qua Amt als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch 1. Vizepräsident beim DFB, hatte sich für die Abschaffung des Claims ausgesprochen. Watzke war nach Informationen der Sportschau bei dem Treffen dabei, das zu Bierhoffs Aus, gut 18 Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland, geführt hat.

Dabei soll es zunächst bei dem Gespräch nur darum gegangen sein, Bierhoff den Bereich Nationalmannschaft zu nehmen. Für die in Frankfurt am Main erst vor wenigen Monaten eröffnete Akademie sollte der frühere Nationalspieler die Zuständigkeit behalten. Dies habe er aber abgelehnt.