FIFA WM 2022 Argentiniens WM-Kader: Einer für alle, alle für einen Stand: 21.11.2022 16:28 Uhr

In Katar hat Lionel Messi wohl die letzte Chance, seine Karriere mit dem WM-Titel zu krönen. Dafür hat Coach Lionel Scaloni eine eingeschworene Truppe versammelt.

Von Raphael Weiss

Die Mission von Lionel Messi in Katar ist klar. Wenn der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten am Dienstag, 22. November, mit Argentinien gegen Saudi Arabien in die WM startet, gibt es nur ein Ziel: Weltmeister werden. Es ist wohl die letzte Weltmeisterschaft, an der Messi als Spieler teilnehmen wird – und somit auch seine letzte Möglichkeit, diesen Titel zu gewinnen und seiner Karriere die Krone aufzusetzen.

Es ist eine eingeschworene Truppe, die mit dem Ziel, ihrem Kapitän genau das zu ermöglichen, nach Katar gereist ist. Eine Truppe, die nur schwer zu bezwingen ist. Dabei ist dieses Team, das als Mitfavorit ins Turnier geht, kein Ensemble von Superstars, wie man es von den Argentiniern in vergangenen Jahren kannte.

Argentinies Sturm: Viele Optionen für Coach Scaloni

Das Prunkstück des argentinischen Kaders ist die Offensive. Hier hat sich um Messi eine Gruppe von begnadeten Fußballern geschart. Neben dem Superstar wird Stoßstürmer Lautaro Martínez für die Tore verantwortlich sein. Der Spieler von Inter Mailand ist eine verlässliche Anspielstation im Zentrum und kann sich gut auf die spielerischen Freiheiten, die Messi bekommt, einstellen.

Àngel Di Maria, mittlerweile 34 Jahre alt, wird auch bei dieser WM Messis kreativer Sidekick sein. Auf der Bank hat Trainer Lionel Scaloni mit Paulo Dybala (AS Rom), Àngel Correa (Atlético Madrid) und dem hochbegabten Julián Àlvarez (Manchester City) gute Optionen.

Schwer zu bezwingen: Nur zwei Gegentore in 15 Spielen

In einem Team mit so viel offensiver Strahlkraft ist es normal, dass die Verteidigung ein wenig aus dem Fokus rückt. Doch die Defensive vor Torwart Emiliano Martínez (Aston Villa) lässt sehr wenig zu. In den vergangenen 15 Partien kassierte Argentinien nur zwei Gegentore.

Nicolás Otamendi (SL Benfica) ist zweifelsohne der erfahrenste Mann in der Hintermannschaft. Mit 35 Jahren soll er der Taktgeber sein und könnte deshalb Lisandro Martínez verdrängen, für den Manchester United im Sommer knapp 60 Millionen Euro ausgab. Christian Romero dürfte hingegen gesetzt sein, auch wenn der Tottenham-Spieler zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laborierte.

Zwei Routiniers und ein Youngster

Im Mittelfeld fehlt nach dem Muskelbündelriss von Giovanni Lo Celso der Mann, der die Fäden in der Hand halten sollte. Scaloni muss nun den wichtigsten Spieler im Rücken von Messi ersetzen und probierte zuletzt viel herum. Kurz vor Turnierbeginn deutet viel drauf hin, dass Scaloni mit Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) und Leandro Paredes (Juventus Turin) auf zwei verlässliche Arbeiter setzen wird.

Alexis Mac Allister ist der kreative Spieler, der die Verbindung zwischen Angriff und Mittelfeld herstellen soll. Der 23-Jährige spielt für Brighton & Hove Albion und schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch in der Premier League, ist im Verein unumstrittener Stammspieler und konnte schon fünf Tore erzielen. Auch Leverkusens Exequiel Palacios und der junge Enzo Fernández (Benfica SL) können sich Hoffnung auf Einsatzminuten machen.

Lionel Scaloni: Der Architekt des Erfolges

Das Turnier in Katar ist nun das Ende der Reise dieses Teams, die vor vier Jahren begann. Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der WM 2018 lag der argentinische Fußball in Trümmern und Messi gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt.

Der argentinische Verband suchte nach einem Trainer, der Messi zur Rückkehr bewegen und beste Voraussetzungen für einen WM-Titel schaffen konnte und setzte dabei auf ein ziemlich unbeschriebenes Blatt: Lionel Scaloni war gerade 40 Jahre alt und hatte keine 20 Tage zuvor seinen ersten Cheftrainer-Posten bei der U20 des Verbandes bekommen. Nun wurde der vielleicht meist beachtete Job des Landes in seine Hände gelegt.

36 Spiele ohne Niederlage - Argentinien auf Rekordkurs

Scaloni versammelte ein Team von Legenden um sich: Wálter Samuel, Roberto Ayala und Pablo Aimar komplettieren den Trainerstab und waren wichtige Argumente für Messis Rückkehr. Scaloni führte Argentinien bei seinem ersten großen Turnier bis ins Halbfinale der Copa América, wo das Team an Brasilien scheiterte.

Seit diesem 0:2 im Juli 2019 funktioniert die Mannschaft wie eine gut geölte Maschine: Mit einer Serie von 36 Spielen ohne Niederlage im Gepäck reist Argentinien nun nach Katar und steht kurz davor, den Rekord von Italien (37 Spiele ohne Niederlage) einzustellen.

Ohne Niederlage ging Argentinien durch die Südamerika-Qualifikation – und auch bei der Copa América 2021 war die Albiceleste nicht zu schlagen: Lionel Messis erster Titel mit der Nationalmannschaft. Ein Erfolg, der die Mannschaft noch enger zusammengeschweißt hat.

Messi auch ein emotionaler Anführer

Kurz vor Anpfiff des Finals gegen Brasilien hatte Messi damals die Mannschaft in der Kabine zusammengerufen und gezeigt, dass er nicht mehr nur ihr spielerische Anführer ist, sondern auch außerhalb des Platzes vorangeht. Er wolle nicht über das Spiel reden, erklärte der Kapitän seinen Kollegen. "Ich möchte Danke sagen. Wir sind eine spektakuläre Gruppe, eine wunderschöne Gruppe" , sagte Messi, ehe er die Entbehrungen der vergangenen Wochen aufzählte und seine Mannschaft einschwor, noch ein letztes Mal alles zu geben.

Es ist diese Entschlossenheit, dieser Zusammenhalt, der Argentinien zu einer besonderen Mannschaft macht. Messi, der nie sonderlich für Starallüren bekannt war, hat sich unter Scaloni noch einmal mehr in den Dienst der Mannschaft gestellt – und die dankt es ihm mit Wille und Geschlossenheit. Für sie geht es nicht nur um den WM-Titel, sondern auch darum, dem vielleicht größten Fußballer aller Zeiten den gebührenden Abschied zu bereiten.