Sportschau-Umfrage über infratest-dimap Klare Mehrheit in Deutschland will keine WM-Spiele schauen Stand: 11.11.2022 00:01 Uhr

Stell dir vor, es ist WM - und ganz viele gucken weg. Eine repräsentative infratest-dimap-Umfrage im Auftrag der Sportschau, die am 8. und 9. November durchgeführt wurde, hat ergeben, dass eine klare Mehrheit das Turnier ignorieren will. Weitere 15 Prozent wollen weniger Spiele als sonst gucken.

Von Christian Hornung

63 Prozent der befragten Frauen und 48 Prozent der Männer schließen es zehn Tage vor dem Turnierstart in Katar aus, auch nur ein einziges Spiel zu sehen - insgesamt 56 Prozent der befragten 1.225 Bundesbürger wollen also die Übertragungen ignorieren.

Rund jeder zehnte Bürger ist noch unsicher. Nur ein gutes Drittel geht davon aus, die WM durchaus zu verfolgen. 18 Prozent vermuten, dass sie ähnlich viele Partien wie bei vergangenen Turnieren sehen werden, nur zwei Prozent glauben, dass es sogar mehr werden.

Hauptkritikpunkt ist die Situation in Katar

Der am meisten genannte Ablehnungs-Grund ist das Desinteresse am Fußball allgemein (50 Prozent). Diejenigen, die dem Fußball grundsätzlich zugeneigt sind, die WM dennoch weniger intensiv oder auch gar nicht verfolgen möchten, stoßen sich in erster Linie an der politischen Situation im Austragungsland: Der Umgang mit den Gastarbeitern und die angespannte Menschenrechtslage vor Ort schlägt 41 Prozent auf die Stimmung.

So hatte zuletzt der katarische WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität in einer ZDF-Dokumentation als "geistigen Schaden" und "Sünde" bezeichnet.

Auch Wahlverhalten der FIFA im Fokus

An zweiter Stelle steht für die WM-kritischen oder -ablehnenden Bürger die undurchsichtige Vergabe durch den Weltfußballverband FIFA mit 30 Prozent. Katar hatte das Turnier bekommen, obwohl die Bewerbung damals vom FIFA-Komitee als die schlechteste benotet wurde. Selbst der umstrittene Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter fragte ironisch: "Durch welches Wunder hat Katar mit der schlechtesten Bewerbung die WM bekommen?" Seiner Meinung nach habe es sich um eine "politische Einmischung" durch den ehemaligen französischen Staatschef Nicolas Sarkozy gehandelt, der Druck auf den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini ausübte.

Im Fokus internationaler Ermittlungen stand vor allem ein Mittagessen am 23. November 2010 im Pariser Élysée-Palast. Mit am Tisch saßen unter anderem Tamim bin Hamad Al Thani, damals Kronprinz und heute Emir von Katar, der Premier- und Außenminister des Golfstaats, Hamad bin Jassim Al Thani, sowie Michel Platini, zu diesem Zeitpunkt Chef der Europäischen Fußballunion Uefa. Anfang Dezember, also wenige Tage nach diesem Essen, fiel die Entscheidung zugunsten von Katar.

Winterzeitpunkt gar nicht das große Problem

Die fehlende Nachhaltigkeit der Stadien und Sportstätten in der Wüste ist für 22 Prozent maßgeblich, elf Prozent stören sich an der fehlenden Fußball-Tradition des Gastgeberlandes. Erstaunlich wenige Fans, nämlich nur 16 Prozent, nervt der unübliche Winterzeitpunkt des Turniers.