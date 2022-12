FIFA WM 2022 Zahlreiche Flüge nach Katar gestrichen - Viele Marokkanische Fans betroffen Stand: 14.12.2022 15:25 Uhr

Ärger für marokkanische Fans vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich: Zahlreiche Flüge zwischen Casablanca und der katarischen Hauptstadt Doha sind kurzfristig gestrichen worden.

Dies gab marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc am Mittwoch (14.12.2022) bekannt. Die Entscheidung sei aufgrund der " von den katarischen Behörden auferlegten neuen Beschränkungen " getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. " Nach den jüngsten Restriktionen bedauert Royal Air Maroc, die Kunden über die Annullierung ihrer von Qatar Airways durchgeführten Flüge informieren zu müssen ", hieß es in der Mitteilung.

2.100 Passagiere betroffen

Betroffen von den Streichungen sind demnach sieben Flüge mit insgesamt 2.100 Passagieren, wie die Nachrichtenagentur AFP von einer mit dem Vorgang vertrauten Quelle erfuhr. Die sieben Flüge gehörten zu den 30 Sonderflügen von Casablanca nach Doha, die die marokkanische Fluggesellschaft wegen des Halbfinales mit Marokko angekündigt hatte. Die übrigen 23 Flüge sollen aber wie geplant stattfinden.

Fans haben auch Kartenprobleme

In Doha hatten marokkanische Fans wiederum Mühe, Tickets für das Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich (14.12.2022, ab 20 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de) zu bekommen. Der Weltfußballverband FIFA habe ihnen Karten zugesagt, die aber nach ihrer Ankunft in Katar noch nicht vorgelegen hätten, sagten marokkanische Fans am Dienstag (13.12.2022).

Am Mittwoch rief der Hamad-Flughafen in Doha marokkanische Fußball-Fans bei Twitter auf nicht einzureisen, bevor sie nicht Eintrittskarten für das Stadion hätten. Die Flughäfen seien keine offizielle Stellen zum Erwerb von WM-Tickets, hieß es.

In verschiedenen sozialen Netzwerken wurden zudem Videos publik, die marokkanische Fans zeigten, die von katarischen Ordnungskräften daran gehindert wurden, sich frei zu bewegen.