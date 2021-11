Der Spielplan in Italien hatte für den 26. November bislang keine besonderen Ereignisse vorgesehen. In der Serie A ist für diesen Freitagabend lediglich die Partie zwischen Cagliari und Salernitana angesetzt.

Dies änderte sich jedoch am späten Montagabend (15.11.2021) schlagartig: Als feststand, dass Europameister Italien mit dem 0:0 gegen Nordirland die große Chance auf die direkte WM-Qualifikation liegen ließ - und nun stattdessen den Umweg über die Playoffs gehen muss. Die Partien werden von der UEFA eben am 26. November ausgelost, die Liste möglicher Gegner für ein "Do-or-die-Spiel" um die letzten WM-Tickets hat bei Fans und italienischen Medien das große Zittern ausgelöst.

Ronaldo oder Ibrahimovic - Italien zittert

Möglich wäre zum Beispiel ein Duell in einem möglichen Playoff-Finale mit Portugal, Europameister von 2016. Deren Anführer Cristiano Ronaldo war erst im Sommer aus Turin geflüchtet. Die Verwünschungen enttäuschter Juventus-Tifosi, die sich vom Superstar den Königspokal erhofft hatten, dürfte Ronaldo noch in Erinnerung haben - wenn da mal nicht einer eine Rechnung mit den Italienern offen hat.