Österreich als Gruppenvierter in den Playoffs

Das Ganze sorgt für komplizierte Konstellationen: Tschechien und Wales konkurrieren in der Qualifikationsgruppe E um Platz zwei. Beide waren in der Nations League jeweils ein Gruppensieger in Liga B - und dadurch haben beide schon einen Platz in den Playoffs sicher. Denn mit Frankreich, Spanien, Italien und Belgien befinden sich die vier Gruppensieger aus Liga A in ihren Qualifikationsgruppen allesamt sicher auf den besten zwei Plätzen, sie benötigen die Wertung der Nations League nicht. Der Tabellendritte aus der Qualifikationsgruppe E ist damit sicher einer der beiden Nachrücker in die Playoffs.

Beinahe ungerecht mutet ein anderer Fall an: Österreich ist vor dem letzten Spieltag Tabellenvierter in der Gruppe F. Israel steht mit besserer Tordifferenz knapp vor Österreich, auch der direkte Vergleich geht knapp für Israel aus (5:2/2:4).

Trotzdem ist Österreich auch als Tabellenvierter der Qualifikationsgruppe F in den Playoffs, der Tabellendritte Israel und auch alle anderen Tabellendritten aber nicht. Denn Österreich hat in der Saison 2020/21 seine Gruppe in der Liga B der Nations League gewonnen und ist neben Wales oder Tschechien das zweite Team, das auf diesem Weg an den Playoffs teilnimmt.

Playoffs: Halbfinale und Finale, alles ohne Rückspiele

Die Playoffs werden erst im Frühjahr 2022 ausgetragen. Am 24. Und 25. März stehen die sechs Halbfinalspiele an. Die besten Gruppenzweiten der Qualifkationsgruppen haben Heimrecht, Rückspiele gibt es nicht. Am 28. und 29. März stehen dann die drei Endspiele an, das Heimrecht wird im Vorfeld ausgelost.

Nations League soll aufgewertet werden

Der Hintergrund ist eine Aufwertung der Nations League. Gute Leistungen dort machen den Wettbewerb attraktiver und sollten belohnt werden. Zur EM 2021 war die Rangliste der Nations League sogar ganz alleine maßgeblich dafür, wer an den Playoffs teilnimmt.

Stand: 13.11.2021, 22:23