Ein Eigentor des Russen Fedor Kudryashov in der 81. Minute entschied die Partie in Split zugunsten Kroatiens. Dadurch zog der Vize-Weltmeister am letzten Spieltag der Gruppe H noch an Russland vorbei und sicherte sich die direkte Qualifikation.

Russland muss nun den schweren Gang in die Playoffs antreten, in denen nur noch drei weitere WM-Tickets vergeben werden. In den Playoffs sind die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League vertreten.

Heftige Regenfälle

Die Partie in Split litt unter heftigen Regengüssen. Der Boden im Stadion Poljud war komplett aufgeweicht, die Wassermengen machten ein ansehnliches Fußballspiel kaum möglich.