England weiter drei Punkte vor Polen

England geht dagegen mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das Fernduell um das direkte Ticket für die Fußball-WM 2022 gegen Polen. Die "Three Lions" liegen nach dem klaren 5:0 (5:0)-Erfolg gegen Albanien vor dem letzten Spieltag in der Gruppe I mit 23 Punkten weiter drei Zähler vor dem Verfolger an der Tabellenspitze. Die Polen um Superstar Robert Lewandowski gewannen in Überzahl in Andorra mit 4:1 (3:1) und haben mindestens die Teilnahme an den Playoffs sicher. Lewandowski (5./73.), Kamil Jozwiak (11.) und Arkadiusz Milik (45.+2) erzielten die Treffer, Marc Vales traf für den Außenseiter (45.). Andorras Ricard Fernandez sah bereits nach 19 Sekunden die Rote Karte. Im Londoner Wembley-Stadion waren Harry Maguire (9.), Harry Kane (18./33./45.+2) und Jordan Henderson (28.) für die furios aufspielenden Engländer erfolgreich. Dem Weltmeister von 1966 reicht am Montag in San Marino ein Unentschieden, um das WM-Ticket zu lösen. Polen trifft in Warschau zeitgleich auf Ungarn.

Österreich weiter mit Chancen

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft feierte dank der Bundesligaprofis Louis Schaub vom 1. FC Köln und Marcel Sabitzer (Bayern München) einen 4:2 (0:1)-Erfolg gegen Israel und hat trotz Platz vier in Gruppe F über Umwege weiter Chancen auf die WM-Teilnahme. Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch -, steht Österreich in den WM-Playoffs. Grund dafür ist der Gruppensieg von David Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison. Der eingewechselte Schaub traf in Klagenfurt doppelt (62., 72.) für die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda, Sabitzer setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Das erste Tor für Österreich markierte der frühere Bremer Marko Arnautovic (51.).

Dänemark siegt weiter

Schottland sicherte sich am vorletzten Spieltag Playoff-Platz zwei in der Gruppe F hinter den bereits souverän qualifizierten Dänen. Beim 2:0 (1:0)-Sieg in Moldau trafen Nathan Patterson (38.) und Che Adams (65.) für die Gäste, die auch durch Verfolger Israel nun nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden können. Dänemark wahrte seine weiße Weste. Der EM-Halbfinalist setzte sich dank der Treffer von Andreas Skov Olsen (18.), Hoffenheims Jacob Bruun Larsen (63.) und Joakim Maehle (90.+3) mit 3:1 (1:0) gegen die Färöer durch. Damit bleiben die bereits qualifizierten Dänen nach neun Partien verlustpunktfrei, kassierten aber ihr erstes Gegentor.

sid/dpa/red | Stand: 12.11.2021, 22:45