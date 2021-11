Im Rennen um die direkte Qualifikation über den Gruppensieg trifft die Niederlande am Samstagabend (20.45 Uhr) auf Montenegro. Am Dienstag gastiert die Türkei am letzten Spieltag in Montenegro, die Niederlande und Norwegen treffen in Rotterdam aufeinander.

Gruppe D: Finnland wahrt seine Chance

Finnland wahrte seine Chance auf die erste Teilnahme an einer WM. Die Mannschaft von Cheftrainer Markku Kanerva gewann in Unterzahl in Bosnien und Herzegowina mit 3:1 (1:0) und rückte in der Gruppe D an der spielfreien Ukraine vorbei auf Playoff-Rang zwei vor. Vor ihrem letzten Spiel liegen die "Huuhkajat" (Uhus) mit elf Punkten einen Zähler hinter Spitzenreiter Frankreich, der am Abend auf Kasachstan trifft und mit einem Sieg vorzeitig qualifiziert wäre. Marcus Forss (29.), Robin Lod (51.) und Daniel O'Shaughnessy (73.) trafen für die Finnen, die nach der Roten Karte für Jukka Raitala (37.) lange zu zehnt spielten. Der ehemalige Schalker Teemu Pukki verschoss zudem einen Handelfmeter (25.). Für die Gastgeber, die die WM 2022 in Katar verpassen werden, war Luka Menalo erfolgreich (69.).

Am letzten Spieltag am kommenden Dienstag trifft Finnland auf Frankreich, die Ukraine spielt dann mit derzeit zwei Punkten Rückstand auf Finnland in Bosnien.

10. und letzter Spieltag von Sonntag bis Dienstag

Ab Sonntag stehen bis Dienstag die letzten regulären Spiele in der WM-Qualifikation an. Deutschland spielt am Sonntag (18 Uhr) in Armenien, hat die direkte Qualifikation aber längst sicher.

Nur die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Turnier. In den Playoffs spielen Ende März die zehn Gruppenzweiten sowie zwei Teams, die sich über die Gesamtwertung der Nations League für die Entscheidungsspiele qualifizieren.

sid/dpa/red | Stand: 13.11.2021, 21:07