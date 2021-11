In Südamerika schaffte bereits Rekordweltmeister Brasilien die Qualifikation. Die Schotten hatten bereits vor ihrem Erfolg gegen Dänemark den zweiten Platz und damit die Teilnahme an den Playoffs sicher. Die Auslosung für die "Hoffnungsgrunde", an der die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten nicht schon für Katar qualifizierten Gruppensieger der Nations League teilnehmen, findet am 26. November (Freitag) in Zürich statt.

sid/dpa/red | Stand: 15.11.2021, 23:41