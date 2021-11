Die Schweizer Zeitung Blick bot am Dienstagmorgen (16.11.2021) eine kleine Presseschau aus dem Nachbarland Italien, aus besonderem Anlass: " So lässt die Nati Italien leiden ", überschrieb das Boulevardblatt aus Zürich die Auswahl apokalyptischer Meldungen aus der Gazzetta dello Sport und anderen italienischen Zeitungen.

Während der Europameister mit einem kläglichen 0:0 in Nordirland die direkte Qualifikation zur WM verspielte, ergriff die Schweizer Nati ihre Chance: Sie buchte mit einem 4:0-Erfolg gegen Bulgarien das direkte Ticket nach Katar - und schickte Italien in die Playoffs, in ein Drama mit ungewissem Ausgang.

Yakin feiert und verlängert bis 2024

14.000 Zuschauer in Luzern feierten ihr Team schon vor dem Schlusspfiff, als Italiens Nullnummer in Belfast bereits feststand. Die Schweizer Medien feierten im Anschluss vor allem den Trainer Murat Yakin. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gab es für Yakin sogar Applaus von einigen der anwesenden Medienvertreter. Der Trainer durfte dann selbst bestätigen, dass sein Vertrag infolge der geglückten Qualifikation vorzeitig bis zur EM 2024 verlängert wird und kündigte an, sich eine oder zwei Zigarren zu gönnen, zur Feier des Tages.