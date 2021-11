Von Brasilien bis Dänemark: Diese Teams haben sich bereits für Katar 2022 qualifiziert

Dänemark

Dänemarks Chefcoach gibt Anweisungen an seine Mannschaft.

"Danish Dynamite" machte seinem Namen alle Ehre und zerlegte die Gruppe F (Schottland, Israel, Österreich, Färöer, Moldau) bislang verlustpunktfrei mit 30:1 Toren. Beeindruckend. Trainer: Kasper Hjulmand (seit 2020).

Frankreich

Kylian Mbappe (r.) jubelt mit seinen Teamkollegen.

"Les Bleus" taten sich in Gruppe D (Finnland, Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan) deutlich schwerer: Zwar bleiben die Franzosen ohne Niederlage, leisteten sich aber drei Unentschieden. Torbilanz: 16:3 in bislang sieben Spielen. Trainer: Didier Deschamps (seit 2012).

Belgien

Belgien jubelt über ein Tor gegen Frankreich.

Belgien gab in Gruppe E (Wales, Tschechien, Estland, Belarus) nur einmal Punkte ab, erarbeitete sich in den bisherigen sieben Partien 24:5 Tore. Natürlich wartet die Fußballwelt auch 2022 wieder auf den ersten großen Wurf der hochgehandelten Belgier. Trainer: Roberto Martínez (seit 2016).

Kroatien

Kroatiens Kapitän Luka Modric bejubelt mit seiner Mannschaft die Qualifikation für Katar 2022.

Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Gruppe H: Erst beim Showdown am 14. November besiegten die Kroaten Russland mit 1:0 und machten die direkte Qualifikation perfekt. Bitter für die Russen: Der Treffer für die Kroaten war ein Eigentor. Nur im allerersten Spiel der Gruppe (Slowakei, Slowenien, Zypern, Malta) in Slowenien ging das Team um Luka Modric als Verlierer vom Platz. 23 Punkte aus zehn Spielen, 21:4 Tore. Trainer: Zlatko Dalic (seit 2017).

Serbien

Die Serben bejubeln ihren Einzug in die WM-Endrunde.

Auch in Gruppe A fiel die Entscheidung erst im letzten Spiel: Serbien schickte das favorisierte Portugal mit einem 2:1-Erfolg in die Playoffs. Es war Portugals einzige, aber entscheidende Niederlage. Beide Teams gingen mit 17 Punkten ins Finale, Portugal hatte das leicht bessere Torverhältnis. Das allerdings half Ronaldo und Co. am Ende nichts. Trainer: Dragan Stojkovic (seit 2021).

Spanien

Alvaro Morata (r.) bejubelt sein erlösendes Siegtor gegen Schweden.

Sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 15:5 Tore: Spaniens Performance in Gruppe B (Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo) war solide, aber nicht überragend. 19 Punkte in acht Spielen, 15:5 Tore. Trainer: Luis Enrique (seit 2019).

Brasilien

Der brasilianische Nationalspieler Lucas Paqueta (M) feiert mit seinen Teamkollegen Vini Jr. (l) und Neymar nach dem Führungstor seiner Mannschaft gegen Kolumbien.

Lucas Paqueta von Olympique Lyon schoss Brasilien als erste Mannschaft Südamerikas zur WM-Endrunde. Neymar lieferte die Vorarbeit, mehr Tore bei diesem Aufeinandertreffen mit Kolumbien fielen aber nicht. Es war Brasiliens elfter Sieg im zwölften Spiel. Trainer: Tite (seit 2016).

jo | Stand: 15.11.2021, 20:41