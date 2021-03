Gruppe F: Dänemark siegt zum Auftakt

Auch Dänemark erwischte in der Gruppe F einen Auftakt nach Maß gegen Israel. Die Dänen setzten sich in Tel Aviv vor 5.000 Zuschauern dank der Treffer von Martin Braithwaite (13.) und Jonas Wind (67.) durch.

Gruppe J: Rumänien gegen Nord-Mazedonien

In der "deutschen" Qualifikationsgruppe J steigt Rumänien, zweiter Gegner der DFB-Elf, am Donnerstagabend gegen Nord-Mazedonien in die WM-Qualifikation ein.

2. Spieltag der WM-Qualifikation am Samstag und Sonntag

Nach einem spielfreien Tag am Freitag steht am Samstag und am Sonntag bereits der zweite Spieltag der WM-Qualifikation an.

Europa vergibt 13 WM-Startplätze an 55 Teams

Für die WM 2022 sind im UEFA-Gebiet nur 13 Plätze zu vergeben. Die 55 Teilnehmer sind in zehn Fünfer- oder Sechsergruppen gelost worden. Nur die zehn Gruppensieger sind direkt für Katar qualifiziert. Die restlichen drei Teams werden in Playoffs ermittelt.