DFB-Kader für die Fußball-WM in Katar Flick nominiert Füllkrug, Götze und Moukoko Stand: 10.11.2022 12:12 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstag (10.11.2022) im DFB-Campus in Frankfurt den Kader der Nationalmannschaft für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben.

Der Bundestrainier berief mit Dortmunds Youssoufa Moukoko einen Neuling ins Aufgebot für die umstrittene Winter-WM im Wüstenemirat Katar. Der Dortmunder Moukoko, der am Tag der WM-Eröffnung 18 Jahre alt wird, hat bislang noch keinen Einsatz für die A-Nationalmannschaft bestritten.

Neben Moukoko fährt Stürmer Niclas Füllkrug als Debütant zur WM. Auch Mario Götze, Siegtorschütze im WM-Finale 2014, wurde wieder nominiert.

Abwehr mit Klostermann und Bella-Kotchap, ohne Hummels

In der Abwehr berief Flick neben Lukas Klostermann auch Armel Bella Kotchap, die beide zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Verzichten wird der Bundestrainer dagegen auf Mats Hummels. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger, der sein bislang letztes Länderspiel bei der EM 2021 beim Achtelfinal-Aus gegen England bestritt, hatte sich zuletzt für ein Comeback, zumindest als erfahrener Ergänzungsspieler, empfohlen. Marco Reus, Teamkollege von Hummels beim BVB, hatte am Tag der Nominierung erneut wegen einer Verletzung fürs Turnier absagen müssen.

Die Bekanntgabe des Kaders mit 26 Spielern für die WM wurde auf DFB-TV präsentiert. Die WM beginnt am Sonntag, den 20. November, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador.

Die DFB-Elf bestreitet ihre drei Vorrundenspiele am Mittwoch den 23.11. gegen Japan (14 Uhr MEZ), am Sonntag den 27.11. um gegen Spanien (20 Uhr) und am Donnerstag den 01.12. (20 Uhr) gegen Costa Rica.

Das WM-Aufgebot im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg)

Mittelfeld und Angriff: Leon Goretzka (FC Bayern München) Joshua Kimmich (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Leroy Sane (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Mario Götze (Eintracht Frankfurt).