Vor WM-Spiel gegen Kolumbien DFB-Team: Brand wieder im Training dabei Stand: 28.07.2023 04:09 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann im zweiten Gruppenspiel bei der WM in Australien und Neuseeland am Sonntag (30.07.2023) gegen Kolumbien wohl auf Jule Brand zurückgreifen. Die Angreiferin trainierte am Freitag wieder mit dem DFB-Team.

Die 20-Jährige war eine der Erfolgsgarantinnen beim 6:0-Sieg gegen Marokko. "Unbekümmert", "unberechenbar" und "sehr quirlig" nannte Klara Bühl am Donnerstag ihre Mitspielerin, mit der sie zusammen im deutschen WM-Auftaktspiel eine starke Flügelzange gebildet hatte.

Brand zunächst auf der rechten, Bühl auf der linken - nach der Pause tauschten die beiden wohl schnellsten Spielerinnen im deutschen Team die Seiten. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff spielte Brand Bühl frei und die erzielte das vorentscheidende 3:0.

Rückenprobleme in den Griff bekommen

Um so größer dürfte die Freude sein, dass sich Brands Rückenprobleme als nicht so schwerwiegend herausgestellt haben. Die Wolfsburgerin hatte am Donnerstag mit dem Teamtraining ausgesetzt, stand aber schon am Freitag - zwei Tage vor dem Spiel - wieder auf dem Platz.

Am Sonnabend fährt die Mannschaft dann nach Sydney, wo am Sonntag (11.30 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien stattfindet.

Noch ein paar Fragezeichen im Aufgebot

Lena Oberdorf ist nach ihren Oberschenkelproblemen schon länger wieder voll dabei und dürfte im defensiven Mittelfeld gesetzt sein. Anders sieht es in der Abwehrkette aus. Die etatmäßige Abwehrchefin Marina Hegering machte am Freitag große Teile des Mannschaftstrainings mit, wegen ihrer Fersenprellung aber nach wie vor nicht alle. Und Sjoeke Nüsken, die sich in Australien eine Außenbanddehnung im Knie zugezogen hatte, trainierte erneut mit bandagiertem Bein.

Nationalspielerin Sara Doorsoun Wenn ich gebraucht werde, bin ich da und will das Vertrauen zurückgeben.

"Wenn ich gebraucht werde, bin ich da und will das Vertrauen zurückgeben", kündigte Sara Doorsoun, die Hegering gegen Marokko vertreten hatte, schon am Donnerstag an. Zu knapp dürfte die Zeit bis zum Spiel für Sydney Lohmann werden. Die Münchnerin wird nach ihrer Adduktorenverletzung weiter Stück für Stück "aufbelastet".