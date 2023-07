K.o.-Runde nach Sieg gegen Philippinen Norwegen meldet sich mit Traumtor-Gala im WM-Turnier zurück Stand: 30.07.2023 11:02 Uhr

Trotz eines schwachen Turnierstarts hat Norwegen das Achtelfinale bei der Frauen-WM erreicht. Im Gruppenfinale am Sonntag (30.7.2023) gab es dank toller Treffer einen 6:0 (3:0)-Kantersieg gegen die nun ausgeschiedenen Philippinen.

Sensation oder Wende? Diese Frage stellte sich vor dem Spiel zwischen Norwegen und den Philippinen. Die Skandinavierinnen waren zuvor eine der Enttäuschungen der Frauen-WM, holten aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt und standen vor dem Aus. Derweil träumten die Philippinerinnen vom Achtelfinale, nachdem sie zuvor Neuseeland (1:0) überraschend besiegt hatten. Ein weiterer Sieg wäre das Ticket für die K.o.-Runde, ein Unentschieden die Möglichkeit dazu, Norwegen musste gewinnen.

Hegerberg darf als Zuschauerin früh jubeln

Der Weltmeister von 1995 musste jedoch wieder auf Topspielerin Ada Hegerberg verzichten, die sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen die Schweiz (0:0) so schwer verletzte, dass sie auch im Gruppenfinale nicht zur Verfügung stand. "Sie ist noch nicht bereit für dieses Spiel", sagte Trainerin Hege Riise. "Sie arbeitet noch daran, für das nächste Spiel bereit zu sein." Ob es das im Achtelfinale geben wird, lag nun aber allein an Hegerbergs Kolleginnen.

Und die gingen im dritten Gruppenspiel endlich voll in die Offensive. Nachdem zuvor kein Torerfolg gelungen war, dauerte es keine sechs Minuten, ehe der Ball schon im gegnerischen Tor lag. Nach einem schnellen Konter bediente Thea Bjelde mit einer weiten Flanke Sophie Haug, die diese artistisch per Volley an den langen Innenpfosten verwertete. Das erste norwegische Tor war gleich eines der schönsten des bisherigen Turnierverlaufs - und für die Mannschaft ein enorm wichtiges.

Haug mit Gefühl, Graham Hansen mit Technik und Kraft

Und Norwegen legte nach - und zwar wieder mit dem gleichen Muster. In diesem Fall schlug Vilde Böe Risa die Flanke aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Haug erneut gefühlvoll verwertete und den Ball per Kopf unhaltbar ins lange Eck legte (16.). Die Europäerinnen waren früh mit 2:0 vorn und nach den Enttäuschungen des WM-Starts plötzlich ganz nah am Weiterkommen.

Und die Mannschaft von Trainerin Hege Riise hatte weiter Lust aufs Toreschießen. Zunächst verhinderte Verteidigerin Hali Long mit einer Rettungsaktion, dass Haug das dritte Tor gelang, auf der Linie klärte sie nach einem Hackentrick der Norwegerin mit dem Knie (29.).

Kurz darauf waren die überforderten Philippinerinnen aber schon wieder geschlagen, und erneut war es ein sehenswertes Tor. Caroline Graham Hansen erhöhte mit einem tollen Weitschuss aus fast 30 Metern zum 3:0 (31.). Der Ball hatte auf seinem Weg ins Tor phasenweise eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern.

Eigentor und Elfmeter besiegeln das norwegische Weiterkommen

Und auch in der zweiten Halbzeit überrannten die Norwegerinnen ihre Gegnerinnen. Wieder ging es über die rechte Seite, die Hereingabe von Frida Maanum stolperte schließlich Alicia Barker mit einer völlig verunglückten Rettungsaktion ins eigene Tor (48.).

Keine zwei Minuten später wurde es erneut gefährlich im Strafraum der Philippinerinnen, schließlich kam Guro Reiten zu Fall und es gab nach Ansicht der Videobilder Elfmeter für Norwegen. Die gefoulte Spielerin übernahm die Aufgabe selbst und verwandelte souverän zum 5:0 (53.). Damit war eigentlich schon etwa 40 Minuten vor dem Schlusspfiff klar, dass Norwegen die vorzeitige Rückreise abwenden wird.

Rote Karte und nochmal Haug

Schiedsrichterin Marie-Soleil Beaudoin beanspruchte in einem Spiel, das wegen der abnehmenden Bemühungen der Norwegerinnen abflachte, dann erneut die Videobilder. Nach einem Foul von Sofia Harrison an Bjelde entschied sie sich schließlich dafür, die philippinische Verteidigerin mit der Roten Karte vom Platz zu stellen (67.).

Der Rest des Spiels blieb ereignislos, die Entscheidung war gefallen, Norwegen meldete sich eindrucksvoll zurück ins Turnier. Einen hatten die Favoritinnen, die als Gruppenzweiter hinter der Schweiz ins Achtelfinale einzogen, aber noch in petto. In der fünften Minute der elfminütigen Nachspielzeit machte Haug ihren Hattrick perfekt, traf erneut per Kopf zum 6:0-Endstand.