Viertelfinale in der Europa League West Ham fühlt sich stark genug für Leverkusen Stand: 10.04.2024 20:05 Uhr

West Ham United fühlt sich vor dem Viertelfinal-Duell gegen Bayer Leverkusen gestärkt durch die eigenen internationalen Erfolge und träumt von einem Finale gegen Liverpool.

Vor den Viertelfinalspielen der Europa League gab es in England lautstarke Kritik an der UEFA: Die britische Vertretung der Fanorganisation "Football Supporters Europe" nannte es in einem Statement " erbärmlich ", dass beim Finale am 22. Mai in Dublin nur je 12.000 Tickets an die Fans der beiden Endspielteilnehmer gehen sollen. In einem Stadion, dessen Fassungsvermögen eigentlich die doppelte Anzahl an Fans aus beiden Lagern erlauben würde.

Liverpool gegen West Ham - mögliches englisches Finale in der Europa League

Das Endspiel in Dublin ist aus englischer Sicht von besonderem Interesse, denn es könnte zu einem Duell zweier Klubs aus der Premier League kommen: dem FC Liverpool und West Ham United. Das Tableau inklusive möglicher Halbfinalpaarungen wurde bereits ausgelost, sollten sich die "Reds" von Jürgen Klopp im Viertelfinalduell gegen Bergamo durchsetzen, würden sie es im Halbfinale mit Benfica Lissabon oder Olympique Marseille zu tun bekommen.

Im Finale könnte es dann tatsächlich gegen die "Hammers" gehen, für Kapitän Kurt Zouma das klare Ziel des Teams aus dem Londoner East End: " Es wäre unglaublich, diesen Pokal zu gewinnen ", sagte Zouma vor dem ersten Duell mit Bayer Leverkusen am Donnerstagabend (11.04.2024, ab 21 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de).

Zouma hat mit West Ham bereits in der vergangenen Saison den Triumph in der Conference League gefeiert. " Das war schon großartig, aber jetzt wollen wir den nächsten Titel ", sagte Zouma, der 2021 mit Chelsea die Königsklasse gewann und seine Sammlung europäischer Titel komplettieren könnte.

In der Premier League steht West Ham aktuell auf dem siebten Platz, der lediglich zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde, doch Newcastle sitzt ihnen mit einem Spiel in der Hinterhand im Nacken. Die Champions-League-Ränge sind bei noch sechs ausstehenden Ligapartien außer Reichweite - es sei denn, die "Hammers" triumphierten in der Europa League und erreichten so die Königsklasse.

Dafür müssten sie aber zunächst das Überflieger-Team aus der Bundesliga aus dem Weg räumen. " Wir wissen, dass sie lange nicht mehr verloren haben. Es liegt an uns, das zu ändern. Wir müssen die Besten schlagen, wenn wir ins Endspiel wollen ", sagte Kapitän Zouma und demonstrierte Selbstbewusstsein: " Wir wissen, wozu wir imstande sind, wir haben viel Erfahrung. Wir fahren mit viel Zuversicht nach Leverkusen. "

West Ham ohne Top-Torschützen Bowen

Beim Achtelfinale gegen den SC Freiburg, als die Breisgauer in London mit 0:5 untergingen, zeigte West Ham bereits, wozu es offensiv imstande ist. Im nächsten Duell mit einem Bundesliga-Klub müssen sie nun aber auf ihren besten Torschützen Jarod Bowen verzichten. Bowen verletzte sich am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen Wolverhampton und fällt zumindest für das Hinspiel in der BayArena aus, wie der Klub am Mittwoch bestätigte.

Doch die "Hammers" haben weitere gefährliche Offensivkräfte in ihren Reihen, wie den brasilianischen Nationalspieler Lucas Paqueta, Mittelfeld-Antreiber James Ward-Prowse oder Top-Transfer Mohammed Kudus, Doppel-Torschütze gegen Freiburg.

Mitverantwortlich für die Zusamenstellung des Kaders bei West Ham ist übrigens mit Tim Steidten ein ehemaliger Leverkusener Manager. Steidten war vor der Saison auf den Posten des Technischen Direktors bei West Ham gewechselt. In Leverkusen war er unter anderem als Leiter der Scouting-Abteilung an den Transfers von Florian Wirtz, Edmond Tapsoba, Robert Andrich oder Jeremie Frimpong maßgeblich beteiligt - und damit auch am aktuellen Erfolg der Werkself.

Nun kommt es zum Wiedersehen mit seinem früheren Klub, früher als gewollt, wie Steidten zugab: " Bei der Auslosung habe ich gedacht: Bitte nur nicht Leverkusen und nicht Liverpool. Die beiden hätte ich schon lieber erst im Endspiel getroffen. " Ein Finale gegen Liverpool ist aber immer noch möglich.