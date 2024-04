21. Lucas Paquetá West Ham Gelbe Karte für Lucas Paquetá (West Ham United)

Jetzt kochen die Emotionen hoch! Lucas Paquetá kommt auf der linken Defensivseite zu Fall. Der Pfiff bleibt aber aus. Im Anschluss sprintet er völlig übermotiviert in den Zweikampf und tritt seinem Gegenspieler einfach die Beine weg. Dafür holt er sich die Gelbe Karte absolut verdient ab und fehlt damit im Rückspiel.

20. Álex Grimaldo hat halblinke 20 Meter vor dem Tor etwas Raum und zieht einfach mal ab. Mit seiner fantastischen Schusstechnik jagt er den Ball wuchtig auf das lange Eck. Łukasz Fabiański muss sich richtig lang machen und verhindert den Einschlag nur gerade eben mit den Fingerspitzen.

18. Eine Flanke von der rechten Seite landet zentral im Sechzehner bei Patrik Schick. Der Stürmer kommt sogar recht ungestört zum Kopfball, aber nickt den Ball knapp rechts über den Kasten.

17. Der Unparteiische sucht bereits jetzt das Gespräch mit Łukasz Fabiański, der sich bei der Ausführung eines Abstoßes viel Zeit gelassen hatte.

14. Die Dominanz der Heimelf ist wirklich absolut beeindruckend! Zeitweise ist der defensivste Leverkusener knapp 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Das gleicht hier bereits in der Anfangsphase einem Handballspiel bei dem ein Team geduldig um den Kreis spielt.

11. Im Gegenzug kommt die Werkself zum nächsten Abschluss! Von rechts in der Box visiert Amine Adli mit dem linken Innenrist das lange Eck an. Łukasz Fabiański holt den Ball aber mit einer schönen Parade aus dem Knick.

10. Da ist der erste gefährliche Konter der Gäste! Antonio treibt den Ball über die linke Seite nach vorne und sieht kurz vor dem Strafraum den rechts mitlaufenden Kudus. Die Direktabnahme des 23-Jährigen stellt Kovář jedoch vor keinerlei Probleme.

7. Bayer drückt die Hammers tief hinten rein. Dadurch ergibt sich im halbrechten Rückraum die Schussposition für Stanišić. Der Versuch des Verteidigers wird in der Box noch von Schick mit der Hacke abgelenkt. Der Ball landet allerdings recht zentral auf dem Tor. Deshalb hat Fabiański den Ball im Nachfassen sicher.

5. Die Marschrouten beider Vereine scheinen von Beginn an klar. West Ham steht tief hinten drin und lauert auf Konter. Leverkusen sammelt viel Ballbesitz und sucht bereits früh nach Lücken.

3. Wirtz bringt einen frühen ersten Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch an den zweiten Pfosten. Dort kann Coufal den Ball noch gerade eben vor Tapsoba wegköpfen.

1. Los geht's! Die komplett in Weiß spielenden Gäste stoßen in Person von Lucas Paquetá an. Leverkusen hält in den gewohnten schwarzen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Artur Dias und sein portugiesisches Gespann führen die Akteure in die stimmungsvolle Arena. Es dauert also nicht mehr lange bis zum lang ersehnten Anpfiff.

Die beiden Mannschaften treffen heute erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Ausgerechnet vor dieser Saison gab es aber zumindest ein Freundschaftsspiel das die Werkself mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

Mit dem Sieg der Europa Conference League haben David Moyes und sein Team bereits in der letzten Saison unter Beweis gestellt, dass sie dem Druck der K.o.-Spiele gewachsen sind. Ihr aktueller Lauf mit nur einem gewonnen Spiel aus den letzten vier Matches klingt zunächst dennoch nicht sonderlich angsteinflößend. Allerdings holten sie gegen Tottenham und Aston Villa noch je ein 1:1-Unentschieden und das Aufeinandertreffen mit Newcastle ging nur knapp mit 4:3 verloren. Die Hammers agierten gegen Top-Teams der Premier League also absolut auf Augenhöhe. Die Qualität der Londoner bekam mit dem SC Freiburg im Achtelfinale auch schon ein Bundesligist zu spüren. Zu Hause konnten sich die Breisgauer noch mit 1:0 durchsetzen. Im London Stadium gab es dann allerdings eine 5:0-Abreibung. West Ham ist also keinesfalls zu unterschätzen.

Bayer 04 Leverkusen ist mit 41 ungeschlagenen Partien in Folge wohl nicht nur das formstärkste Team der Bundesliga, sondern auch in Europa. Dementsprechend geht die Werkself durchaus als Favorit in das Duell mit den Londonern und ist auch ein Topanwärter auf den Titel. Dass der Weg dahin jedoch noch weit ist, hat bereits das Achtelfinale gezeigt. Gegen Qarabağ FK stand die Werkself nach einem 2:2 im Hinspiel und einem zwischenzeitlichen 2:0-Rückstand im Rückspiel bereits kurz vor dem Aus. Ein Schick-Doppelpack tief in der Nachspielzeit brachte die Rheinländer aber doch noch in die nächste Runde. Nun wollen sie es bestenfalls nicht erneut so spannend gestalten und direkt mit einem Sieg in die Runde der letzten Acht beginnen.

Bei West Ham gibt es gegenüber dem 2:1-Auswärtssieg bei den Wolverhampton Wanderers nur zwei erzwungene Veränderungen. Edson Álvarez fehlt auf internationalem Parkett gesperrt und wird durch Aaron Cresswell. Darüberist mit Jarrod Bowen der beste Torjäger der Hammers verletzt. Für den 27-Jährigen darf Michail Antonio starten.

Xabi Alonso wechselt im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Union Berlin gewaltig durch und bringt gleich sieben Neue in die Startelf. Mit Kovář steht wieder der Pokal-Torwart zwischen den Pfosten. Zudem beginnen Stanišić, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Adli und Schick und machen die derzeit wohl bestmögliche Anfangsformation der Werkself komplett. Hrádecký, Hincapié, Kossounou, Andrich, Tella und Borja Iglesias nehmen dafür zunächst auf der Bank Platz und Hložek fehlt mit einer Sprunggelenksverletzung.