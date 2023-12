Sechster Sieg im sechsten Spiel Leverkusen feiert Torfestival gegen Molde Stand: 14.12.2023 20:38 Uhr

Bayer Leverkusen hat auch das letzte Gruppenspiel in der Europa League gewonnen. Gegen den norwegischen Klub aus Molde fuhr Bayer einen ungefährdeten Sieg ein.

Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich am Donnerstagabend mit 5:1 (3:0) gegen Molde FK durch und beendete die Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen.

Schon vor der Partie war klar: Leverkusen erreicht als Erster der Gruppe H direkt das Achtelfinale. Daher schonte Trainer Xabi Alonso Stammkräfte wie Granit Xhaka und Victor Boniface. Im Vergleich zum 1:1 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag in der Bundesliga standen einzig die beiden Innenverteidiger Jonathan Tah und Edmond Tapsoba in der Startelf. In dieser stand nach über einem Jahr erstmals auch wieder Stürmer Patrik Schick.

Schick eröffnet Torfestival

Schick war es auch, der bereits nach sieben Minuten für das erste Ausrufezeichen sorgte. Nach Balleroberung im Mittelfeld schaltete Bayer schnell. Über Robert Andrich landete der Ball in den Füßen des tschechischen Nationalspielers. Schick wackelte mit einer Bewegung zwei Gegenspieler aus und zog mit dem linken Vollspann außerhalb des Strafraums ab, der Ball landete im rechten Eck.

Leverkusen hatte keine große Mühe das Spiel zu kontrollieren und attackierte weiter das gegnerische Tor. Adam Hložek (13.) und Piero Hincapie (19.) ließen nächste gute Gelegenheiten liegen. Kurz darauf legte Tapsoba mit dem 2:0 nach (22.). Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete eine Flanke von Jonas Hofmann punktgenau auf dem Kopf von Tapsoba, der aus wenigen Metern ins Tor köpfte.

Leverkusen drückte weiter mit hohem Tempo. Nach einer flachen Hereingabe von Nathan Tella landete der Klärungsversuch von Anders Hagelskjær am Oberschenkel von Martin Ellingsen und prallte von dort ins Tor zum 3:0 für Leverkusen (25.). Die Gastgeber nahmen nach dem Doppelschlag binnen weniger Minuten das Tempo etwas heraus, behielten aber die volle Kontrolle. Kurz vor der Pause ließ nach einem Konter erst Tella das 4:0 liegen, der technisch anspruchsvolle Nachschuss von Schick prallte an den Pfosten (43.).

Hložek mit Doppelpack, Molde mit Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser in die Partie und spielten sich erste Strafraum-Szenen heraus. Gefährlich wurde es aber auf der anderen Seite. Leverkusen benötigte nur zwei Pässe um Molde durch das Zentrum zu überspielen. Über den gerade eingewechselten Noah Mbamba landete der Ball bei Hložek, der nach starker Ballmitnahme mit links zum 4:0 vollendete (60.). Zehn Minuten später schnürte Hložek nach Vorarbeit von Tella seinen Doppelpack (70.).

Mit Beginn der Schlussphase kamen die Gäste aus Molde noch zu ihrem Ehrentreffer. Eric Bugale Kitolano setzte sich gegen Hincapie durch und schob den Ball an Leverkusens Keeper Niklas Lomb vorbei (75.).

Mit dem klaren Sieg beendet Leverkusen mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 19:3 die Gruppenphase und erfährt am Montag (ab 13 Uhr) gegen wen es im Achtelfinale der Europa League weiter geht.