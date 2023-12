Europa League und Conference League Auslosung der Playoffs am Montag Stand: 14.12.2023 11:43 Uhr

In Europa League und Conference League ist vor dem letzten Spieltag noch vieles offen. Eintracht Frankfurt ist einer der wenigen Klubs, der schon weiß, dass er am Montag in den Lostrommeln vertreten sein wird.

Was und wie wird gelost?

Anders als in der Champions League, geht es in Europa League (EL) und Europa Conference League (ECL) im Jahr 2024 nicht sofort mit dem Achtelfinale weiter. Ausgelost werden Playoffs, in denen außer den bereits qualifizierten Gruppensiegern weitere Teilnehmer des Achtelfinals ausgespielt werden.

Dabei treffen Gruppenzweite der EL in Hin- und Rückspiel auf Gruppendritte der Champions League. Analog treffen in den Playoffs zum Achtelfinale der Europa Conference League die Gruppenzweiten eben jener ECL auf Gruppendritte aus der Europa League.

Die Gruppenzweiten sind gesetzt und haben im Rückspiel gegen den Dritten des höheren Wettbewerbs im Rückspiel Heimrecht.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Im Anschluss an die Auslosung zur Champions League werden am Montag (18.12.2023) ab 13 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon die Playoffs von EL und ECL ausgelost.

Die Achtelfinalduelle in beiden Wettbewerben werden dann am 23. Februar ausgelost.

Welche Teams spielen in den Playoffs?

Europa League



Gruppendritte Champions League : Galatasaray, RC Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, AC Mailand, Young Boys Bern, Schachtar Donezk

: Galatasaray, RC Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, AC Mailand, Young Boys Bern, Schachtar Donezk Gruppenzweite EL: Sporting Lissabon

Europa Conference League



Gruppendritte EL: Servette Genf

Servette Genf Gruppenzweite ECL: Eintracht Frankfurt

Welche Teams sind sicher im Achtelfinale?

Gruppensieger sind sowohl in EL als auch ECL schon sicher im Achtelfinale. Vor dem letzten Spieltag stehen in der EL drei Gruppensieger fest, darunter Bundesligist Bayer Leverkusen, in der ECL sind es zwei Mannschaften.

Gruppensieger Europa League: Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Atalanta Bergamo Gruppensieger Europa Conference League: Viktoria Pilsen, PAOK Saloniki

Welche Einschränkungen gibt es?

Die UEFA schreibt auf ihrer Homepage, dass sie erst am Montag die Details der Auslosung bekanntgeben wird. Fest steht aber, dass Mannschaften aus demselben Land nicht in den Playoffs gegeneinander spielen dürfen.

Wo wird die Auslosung der Playoffs gezeigt?

Die UEFA bietet auf ihrer Internetseite einen Livestream an, sportschau.de berichtet in einem Live-Ticker von der Auslosung.

Wann finden die Playoffs statt?

Hinspiele: 15. Februar 2024

15. Februar 2024 Rückspiele: 22. Februar

Wann werden die K.o.-Runden und Endspiele ausgetragen?

Achtelfinale : Hinspiele am 7. März, Rückspiele am 14. März

: Hinspiele am 7. März, Rückspiele am 14. März Viertelfinale: Hinspiele am 11. April, Rückspiele am 18. April

Hinspiele am 11. April, Rückspiele am 18. April Halbfinale: Hinspiele am 2. Mai, Rückspiele am 9. Mai

Hinspiele am 2. Mai, Rückspiele am 9. Mai Endspiel Europa League: 22. Mai in Dublin

22. Mai in Dublin Endspiel Europa Conference League: 29. Mai in Athen