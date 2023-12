63. Damit sind dann auch alle Hoffnungen auf noch ein wenig Spannung endgültig dahin. Die Werkself macht auch im zweiten Durchgang ernst und lässt den Gästen aus Norwegen weiterhin nicht den Hauch einer Chance.

60. Adam Hložek Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 4:0 durch Adam Hložek

Bayer setzt noch einen obendrauf! Der vor wenigen Sekunden erst eingewechselte Noah Mbamba schickt Adam Hložek mit einem Steilpass in die Sturmspitze. Der Tscheche nimmt die Kugel stark mit, schüttelt gleich zwei Gegenspieler ab und vollendet mit einem tollen, wuchtigen Abschluss über Oliver Petersen hinweg zum 4:0 für die Werkself.

59. Noah Mbamba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Noah Mbamba

59. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

59. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

59. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

59. Álex Grimaldo Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Álex Grimaldo

59. Jonathan Tah Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonathan Tah

57. In den letzten Minuten werden die Gäste etwas mutiger und suchen immer öfter den Pass ins letzte Drittel. Trotzdem hat Bayer weiterhin meist den Zugriff, offenbart aber auch kleinere Lücken. Da könnte zumindest ein Ehrentreffer für Molde drin sein.

54. Wer nach der Halbzeitpause auf eine norwegische Aufholjagd gehofft hatte, der wird zu Beginn dieses zweiten Durchgangs definitiv enttäuscht. Die Werkself macht weiterhin das Spiel und hält alle Trümpfe in der Hand. Die Gäste kommen noch immer nicht ins Spiel und lassen vor allem in der Offensive noch jegliche Präsenz vermissen.

51. Auch in der Offensive kommen die Gäste bislang nicht über Ansätze hinaus und könnten sich im letzten Drittel einfach nicht entscheidend durchsetzen. Die Hintermannschaft der Leverkusener steht eng gestaffelt und kann alle Vorstöße ohne größere Probleme stoppen, Niklas Lomb ist im Kasten der Hausherren weitestgehend ohne Beschäftigung geblieben.

48. Leverkusen macht auch jetzt noch den Anschein, also wollten sie gar nicht mehr locker lassen. Die Norweger kommen auch im zweiten Durchgang kaum an den Ball und laufen die meiste Zeit einfach nur hinterher. Ob sich das Team von Erling Moe schon aufgegeben hat?

46. Weiter gehts in Leverkusen! Die Werkself kommt unverändert aus der Kabine, bei den Gästen kommt Martin Bjørnbak für den blassen Markus Kaasa in die Partie.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Robert Jones pfeift zur Pause, nach 45 Minuten führt Bayer Leverkusen standesgemäß mit 3:0 gegen Molde FK! Auch die zweite Garde der Werkself besticht bislang durch Souveränität und Zielstrebigkeit. Das Team von Xabi Alonso war hier im ersten Durchgang zu jedem Zeitpunkt in allen Belangen überlegen und führt damit auch in der Höhe komplett verdient gegen phasenweise überforderte Norweger. Auch wenn die Spannung durch den aktuellen Zwischenstand sicherlich nicht mehr wirklich vorhanden ist, ist es einfach nur beeindruckend, mit welchem Selbstverständnis die Gastgeber die heutige Partie dominieren.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Billiard im Strafraum der Norweger! Nach einem überragenden Steilpass von Hofmann kann Tella von rechts alleine in den Strafraum eindringen, zieht nach innen und sucht den Abschluss auf die lange Ecke. Keeper Petersen wäre bereits geschlagen gewesen, allerdings klärt Hagelskjær auf der Linie zentral vor den Strafraum. Dort nimmt Schick die Kugel mit dem ersten Kontakt, trifft allerdings mit seinem Flachschuss nur den linken Pfosten. Der anschließende Abpraller überrascht Hložek so sehr, dass der Tscheche aus kurzer Distanz zu spät reagiert und den Kasten deutlich verfehlt - das hätte gut und gerne Nummer vier sein können!

42. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Jonahtan Tah sieht die erste Gelbe Karte einer sonst sehr fairen Partie für ein überhartes Einsteigen gegen Markus Kaasa.

42. Gustavo Puerta schlägt im Anschluss an ein Foulspiel an Adam Hložek einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den gegnerische Strafraum. Die Defensive der Norweger ist diesmal allerdings hellwach und kann die Aktion dank engmaschiger Manndeckung problemlos klären.

39. Kurz vor der Pause ist aufgrund des aktuellen Spielstands schon etwas die Luft aus dieser Partie, es schient als warten beide Teams bereits auf die Halbzeitpause. Leverkusen wird gelegentlich noch mit Vorstößen ins letzte Drittel gefährlich, hält sich momentan aber eher zurück, während von den Gästen in der Offensive weiterhin herzlich wenig zu sehen ist.

36. Ein erstes Mal gelangt Molde in den gegnerischen Strafraum. Kapitän Haugen schlägt eine gefühlvolle Flanke in den Sechzehner zu Eriksen, der allerdings am Ball vorbeitritt. Puerta war mit zurückgeeilt und kann die Situation noch rechtzeitig entschärfen.

34. In den letzten Minuten nimmt Bayer ein wenig den Fuß vom Gaspedal und lässt die Gäste etwas weiter aus der eigenen Hälfte herausrücken. Trotzdem bleiben die schnellen Gegenangriffe der Werkself nach Ballgewinn brandgefährlich und lassen Hoffnung für noch den ein oder anderen Treffer am heutigen Abend.

31. Auch in der Defensive steht der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga äußerst kompakt und sicher. Die Norweger haben aktuell noch keinen einzigen Abschluss zu verzeichnen und geraten im letzten Drittel generell sehr schnell unter Druck, sodass die Kugel meist rasch wieder verloren geht.

28. Die Werkself überzeugt bislang auf ganzer Linie. Das Team von Xabi Alonso macht nach einer halben Stunde überhaupt keine Anstalten, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen und führt dementsprechend völlig verdient mit 3:0 gegen mehr oder minder chancenlose Norweger. Mal sehen, wo das noch hinführt...

25. Martin Ellingsen Molde FK Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Martin Ellingsen (Eigentor)

Molde fällt auseinander! Leverkusen spielt weiterhin munter nach vorne und kommt mit Nathan Tella über die rechte Seite, der auf Höhe es Fünfmeterraums rechts am Strafraum eine flache Hereingab mit viel Zug vors Tor schlägt. Was dann passiert, ist äußerst bitter für die Gäste: Anders Hagelskjær schießt beim Klärungsversuch seinen Abwehrkollegen Martin Ellingsen an, von dem der Ball ins leere Tor abprallt - Leverkusen sorgt für klare Verhältnisse!

22. Edmond Tapsoba Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Edmond Tapsoba

Die Werkself legt nach! Jonas Hofmann führt eine Ecke von der linken Seite kurz aus und spielt einen Doppelpass mit Josip Stanišić. Anschließend kann der Ex-Gladbacher unbedrängt in den Sechzehner flanken und tut das mit perfektem Timing. Edmond Tapsoba kommt am Elfmeterpunkt zum Kopfball und verlängert die Kugel unhaltbar für Oliver Petersen mit dem Kopf in die lange Ecke - ist das schon der K.O für die Gäste?

19. Der flinke Nathan geht auf der linken Seite mit einem Übersteiger locker an Kristoffer Haugen vorbei und schlägt von der Grundlinie eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Gustavo Puerta angerauscht, wird aber noch entscheidend von Mathias Løvik gestört und befördert das Spielgerät aus kurzer Distanz über das Tor der Gäste.

16. Jonas Hofmann schlägt einen ersten Eckball von der rechten Seite in den Strafraum. Dort kommt Edmond Tapsoba am kurzen Pfosten zum Kopfball, wird allerdings im Luftduell noch entscheidend von Anders Hagelskjær gestört, sodass die Kugel letztendlich nicht gefährlich aufs Tor kommt.

13. Die Leverkusener kontern nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte über Andrich und Schick. Der Torschütze zum 1:0 bedient Hložek, der in zentraler Position aus etwa 20 Metern den Abschluss sucht. Der Tscheche gerät beim Schuss allerdings in Rücklage und befördert das Spielgerät somit deutlich über den Kasten der Gäste.

12. Die Gäste aus Norwegen hätten sicherlich kaum einen schlechteren Start erwischen können. Der frühe Rückstand stellt das Team von Erling Moe schon nach wenigen Minuten vor eine Herkules-Aufgabe. Und als wäre das noch nicht genug, führt auch Qarabag im Parallelspiel...

9. Auch anhand dieser Anfangsphase wird deutlich, wie stark Leverkusen in dieser Saison aufgestellt ist. Die Werkself tritt heute zwar eher mit der zweiten Garde auf, hat aber durch den breitgefächerten Kader noch immer unheimlich viel individuelle Qualität auf dem Platz. Symbolisch dafür steht der Führungstreffer durch Schick vor wenigen Minuten.

6. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Patrik Schick

Leverkusen erwischt den Traumstart! Nach einem Fehlpass im Mittelfeld schaltet Robert Andrich schnell und bedient umgehend Partik Schick mit einem starken Tiefenball. Der Tschechische Stürmer dreht sich auf, kann ohne Gegenwehr auf den Sechzehner zuspazieren und schweißt aus zentraler Position mit dem linken Vollspann in die untere Rechte Ecke ein - ein starker Abschluss des Stürmers, der heute zum ersten Mal seit über einem Jahr in der Startelf steht!

5. Robert Andrich wird auf der rechten Seite von Nathan Tella bedient, zieht nach innen und hält kurz vor dem Strafraum mit dem linken Vollspann drauf. Allerdings ist der Abschluss des deutschen Nationalspielers zu zentral und daher eine leichte Aufgabe für Oliver Petersen.

3. Leverkusen ist in den ersten Zügen dieser Partie um Kontrolle bemüht. Die Werkself lässt den Ball in den eigenen Reihen laufen und gibt dadurch schon die Richtung vor, in die es heute gehen soll.

1. Der Ball rolt! Die Zuschauer in der Bay-Arena freuen sich auf das Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und Molde FK!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Robert Jones. An den Seitenlinien wird der englische Referee von Neil Davies und James Mainwaring assistiert.

Molde steht heute in der Pflicht, vorausgesetzt, die Norweger wollen noch etwas mit den letzten 32 der diesjährigen Europa-League zu tun haben. Dementsprechend stellt Erling Moe auf ein 3-5-2-System um und rotiert im Vergleich zum vergangenen Unentschieden gegen Qarabag auf insgesamt vier Positionen. In der Innenverteidigung rückt Hagelskjær für Øyvann in die Startelf, außerdem fällt Breivik mit einem Schienbeinbruch aus und wird folglich im Mittelfeld von Kassa vertreten. Die Doppelspitze wird einmal komplett getauscht, dementsprechend beginnen heute Kitolano und Gulbrandsen für Berisha und Eikrem. Ob der Underdog heute beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga auftrumpfen kann, bleibt abzuwarten.

Die Gastgeber treten heute in einem 4-4-2-System an, Trainer Xabi Alonso gönnt erwartungsgemäß aufgrund der ungefährdeten Ausgangslage und der Doppelbelastungen einigen Stammkräften eine Pause. So stehen mit Tah und Tapsoba heute tatsächlich nur noch zwei Spieler, die gegen Stuttgart von Beginn an auf dem Rasen standen, in der heutigen Startelf. Unter anderem kommt Lomb heute zu seinem Debüt zwischen den Pfosten in der aktuellen Spielzeit, außerdem bekommen Spieler wie Hložek, Tella und Puerta heute die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Für die Leverkusener geht es heute um nicht mehr viel, allerdings klingt eine perfekte Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen sicherlich verlockend.

Das letzte Spiel in der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase dürfte den heutigen Gastgebern relativ wenig Kopfzerbrechen bereiten. Die Werkself konnte all ihre bisherigen fünf Gruppenspiele gewinnen und steht damit auch schon vor Anpfiff als Gruppensieger fest und ist damit bereits für Runde 2, oder auch das "Sechzehntel-Finale" qualifiziert. Bei den Gästen aus Norwegen sieht es da allerdings anders aus. Das Team von Trainer Erling Moe ist aktuell punktgleich mit Qarabag FK, hat im direkten Vergleich mit den Aserbeidschanern allerdings das Nachsehen und steht dementsprechend aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Folglich müssen die Norweger heute nicht nur selbst punkten, um die Chance auf die nächste Runde zu wahren, sondern zeitgleich noch auf Schützenhilfe der Schweden aus Häcken hoffen, die bisher jedes einzelne Gruppenspiel verloren haben. Es gibt sicherlich bessere Voraussetzungen, allerdings kann im Fußball bekanntlich alles passieren...