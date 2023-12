6. Spieltag in der Europa League Villareal holt noch den Gruppensieg, Slavia Prag vor AS Rom Stand: 14.12.2023 20:53 Uhr

Am letzten Gruppenspieltag der Europa League fallen die letzten Entscheidungen für die K.o.-Runde.

Während die acht Gruppensieger direkt ins Achtelfinale einziehen, spielen die Gruppenzweiten in einer K.o.-Runde gegen die Gruppendritten der Champions League um die weiteren Plätze in der Runde der letzten 16. Die Gruppendritten der Europa League nehmen an der K.o.-Runde gegen die Gruppenzweiten der Conference League teil, um dort um die Achtelfinalteilnahme zu spielen.

Der Europapokal 2023/24

Am Montag (18.12.2023, 13 Uhr) werden die Spiele der Zwischenrunde ausgelost.

Gruppe E: Liverpool mit folgenloser Niederlage

Der FC Liverpool verlor in Belgien bei Union Saint-Gilloise mit 1:2 - stand aber schon vorher als Gruppensieger fest. Für Saint-Gilles bleibt nur Platz drei und damit die Zwischenrunde in der Conference League, da der FC Toulouse mit 2:1 beim Linzer ASK gewann.

Gruppe F: Villareal gewinnt Endspiel um den Gruppensieg gegen Stade Rennes

Zwei Mal glich Stade Rennes gegen Villareal aus, am Ende gewannen die Spanier aber mit 3:2 und gewannen so das direkte Duell um den Gruppensieg und den direkten Einzug ins Achtelfinale, Rennes muss in die Zwischenrunde. Maccabi Haifa siegte bei Panathinaikos Athen mit 2:1 und erreichte noch die Zwischenrunde der Conference League.

Gruppe G: Slavia Prag Gruppensieger vor AS Rom

Slavia Prag schaffte eine kleine Überraschung schließt die Gruppe nach einem 4:0 über Servette Genf als Gruppensieger ab. AS Rom schaffte es nur auf Platz zwei, trotz eines 3:0 gegen Sheriff Tiraspol.

David Doudera von Slavia feiert ein Tor während des UEFA-Europa-League-Spiels der 6. Runde der Gruppe G zwischen Slavia Praha und Servette Genf.

Gruppe H: Qarabag holt Platz zwei hinter Leverkusen

Qarabag Agdam holte sich hinter dem verlustpunktfreien Bayer Leverkusen Platz zwei. Der Klub aus Aserbaidschan gewann mit 2:1 gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken. Molde FK aus Norwegen holte trotz des 1:5 in Leverkusen am Ende Platz drei.