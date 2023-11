5. Spieltag in der Europa League Liverpool feiert, Ajax taumelt weiter Stand: 30.11.2023 23:23 Uhr

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool vorzeitig das Achtelfinal-Ticket in der Europa League gelöst.

Das Team des deutschen Teammanagers bezwang am Donnerstagabend (30.11.2023) den Linzer ASK 4:0 (2:0) und profitierte zeitgleich vom Punktverlust des FC Toulouse. Die Franzosen kamen gegen Union St. Gilloise nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, dadurch sind die Reds in Gruppe E nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Gakpo landet einen Doppelpack, Groß auch weiter

Die Tore an der Anfield Road besorgten Liverpools Luis Diaz (12.) und Cody Gakpo (15./90.+2), zudem traf Mohamed Salah (51.) per Foulelfmeter.

Auch Nationalspieler Pascal Groß steht bereits vorzeitig in der K.o.-Phase, mit Brighton & Hove Albion gewann der 32-Jährige bei AEK Athen 1:0 (0:0).

Aubameyang trifft dreimal gegen Ajax

Am abschließenden Vorrundenspieltag kommt es nun zum Showdown um den Gruppensieg mit Olympique Marseille, das in einem wilden Spiel gegen Ajax Amsterdam mit 4:3 (2:2) die Oberhand behielt - dank Überzahl, zweier Foulelfmeter und eines Dreierpacks inclusive Traumtor per Fallrückzieher von Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang.

Enttäuschte Spiele von Ajax Amsterdam

Der niederländische Rekordmeister, mit zwei Punkten Schlusslicht der Gruppe B, kann in zwei Wochen im Direktduell mit Athen lediglich noch Rang drei und die damit einhergehende Qualifikation für die Zwischenrunde der Conference League erreichen.

Rom braucht Schützenhilfe für Platz eins

Die AS Rom kam bei Servette Genf nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Zwar qualifizierte sich die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho damit vorzeitig für die Zwischenrunde - doch um Platz eins und den direkten Einzug ins Achtelfinale noch zu ergattern, sind die Italiener auf Schützenhilfe angewiesen. Denn die Tabellenführung behauptete Slavia Prag mit einem 3:2 (1:1)-Auswärtssieg bei Sheriff Tiraspol.