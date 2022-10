DFB-Pokal am Dienstag Senkrechtstarter, kurze Anfahrt und ein Live-Spiel im Ersten Stand: 17.10.2022 13:43 Uhr

Die zweite Runde des DFB-Pokals steht an, schon am Dienstag (18.10.2022) mit interessanten Partien. Mit dabei: die Senkrechtstarter aus Elversberg, ein Derby mit sehr kurzer Anfahrt und ein Duell mit 122 Jahren Altersdifferenz.

Von Raffael Reisdorf

Hier gibt es die etwas anderen Informationen zu den Partien am Dienstag, die bei sportschau.de auch jeweils einzeln in voller Länge im Audiostream präsentiert werden.

RB Leipzig - Hamburger SV (18 Uhr)

Jungspund gegen Dino

Beim Duell des aktuellen Pokalsiegers gegen den Hamburger SV kommt es zu einer außergewöhnlichen Konstellation. Die Leipziger sind mit dem Gründungsjahr 2009 der jüngste Teilnehmer im Wettbewerb. Der HSV hingegen stammt aus dem Jahr 1887 - und ist damit 122 Jahre älter als RB.

Exakt 100 Jahre nach der Gründung gewann der bis zu seinem Abstieg als Dino der Bundesliga bezeichnete Klub seinen bislang letzten Titel - mit einem Sieg im Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers von 1899.

Die Hamburger verloren ihr Derby in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli am Freitag mit 0:3. Entsprechend gedrückt war die Stimmung. "Es tut einfach weh, so ein Spiel zu verlieren. Heute und morgen wird es schwer, aber wir müssen die Köpfe dann wieder hochkriegen" , sagte Torwart Daniel Heuer Fernandes mit Blick auf das Spiel beim Titelverteidiger.

Der hat in der Bundesliga mit 3:2 gegen Hertha BSC gewonnen, dabei aber beinahe eine 3:0-Führung noch verspielt.

Nach Drei-Tore-Führung Leipzig zittert sich zum Sieg gegen Hertha RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC schon mit drei Toren geführt - und musste doch um den Erfolg bangen.

VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr)

Mainz ist Pokal-Ausrutscher gewohnt

Schon fünfmal schied Mainz gegen Teams aus, die unterhalb der 2. Bundesliga spielten. Die 05er sollten gewarnt sein: Im Juli 2009 setzte es ausgerechnet gegen den aktuellen Pokalgegner eine Blamage: Der auch damals viertklassige VfB Lübeck gewann sensationell mit 2:1 und schaffte so die Überraschung.

Die Lübecker sind gut in Form, gewannen die vergangenen drei Meisterschaftsspiele und führen die Tabelle der Regionalliga Nord an. Zuletzt gab es ein 4:0 gegen den BSV Rehden.

Allerdings kommen die Mainzer mit der Empfehlung des 2:0-Erfolgs bei Werder Bremen an die Ostsee. Es war der vierte Saisonsieg in der Bundesliga, alle auswärts errungen.

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

SGE mit dem vermeintlich leichtesten Los

Bei den Stuttgarter Kickers trifft Eintracht Frankfurt auf den letzten verbliebenen Fünftligisten. Der Oberligist qualifizierte sich als Gewinner des württembergischen Landespokals für den DFB-Pokal.

Obwohl die Kickers nur zwei Spielzeiten in der Bundesliga mitwirken durften, hat sich der Verein dank großer Namen einen Ruf gemacht. Denn neben Karl Allgöwer hatten auch Fredi Bobic, Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann ihre Anfänge beim Stuttgarter Traditionsverein.

Die Generalprobe des Tabellenführers der Oberliga Baden-Württemberg gelang mit einem 1:0-Sieg in Göppingen. Frankfurt zerlegte Bayer Leverkusen in der Bundesliga mit 5:1.

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg (18 Uhr)

Mannheim will den nächsten Zweitligisten bezwingen

Schon in der ersten Runde bezwang Waldhof einen favorisierten Gegner. In Mannheim musste Holstein Kiel nach torlosen 120 Minuten ins Elfmeterschießen - in dem der Drittligist alle fünf Elfmeter verwandelte und daher weiterkam.

In der Liga setzte es aber am Samstag eine ernüchternde 2:3-Niederlage beim SC Freiburg II. Nürnberg hingegen gewann unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf.

Knapper Erfolg in Düsseldorf Nürnberg schafft ersten Sieg unter Weinzierl Der 1. FC Nürnberg hat bei Fortuna Düsseldorf den ersten Sieg unter Neu-Coach Markus Weinzierl geholt und sich Luft im Abstiegskampf der 2. Liga verschafft.

SV Darmstadt 98 - Bor. Mönchengladbach (20.45 Uhr)

2013 war für die Borussia am Böllenfalltor Endstation

Beim bislang einzigen Pokalduell zwischen Darmstadt und der Borussia aus Mönchengladbach siegte der Underdog. In der Erstrunden-Begegnung im August 2013 fanden die "Fohlen" keine Antwort auf die starke Defensivleistung des damaligen Drittligisten.

Am Ende siegten die "Lilien" mit 5:4 im Elfmeterschießen. Die zweite Auflage eines Pokalduells zwischen den beiden Mannschaften überträgt die Sportschau ab 20.15 Uhr live im Ersten und im Stream.

Dieses Mal tritt Darmstadt als Tabellenführer der 2. Liga an. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht nutzte die Niederlage des HSV aus und sprang durch einen 2:1-Sieg beim Karlsruher SC an die Spitze.

Darmstadt empfängt Gladbach Darmstadt 98 wird vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Gladbach ganz romantisch Nach dem Comeback-Sieg in Karlsruhe darf sich Darmstadt 98 endlich auf das Pokal-Highlight gegen Borussia Mönchengladbach freuen. Bei Trainer Torsten Lieberknecht kommt der Fußball-Romantiker durch, Manager Carsten Wehlmann setzt auf Mut.

Gladbach ging am Samstag beim VfL Wolfsburg durch Treffer von Marcus Thuram zweimal in Führung, fuhr aber nur mit einem Punkt nach Hause.

Thurams Doppelpack reicht nicht Gladbach verspielt Auswärtssieg in Wolfsburg Borussia Mönchengladbachs ist gerade eher keine Auswärtsmannschaft, sagt die Statistik der Fußball-Bundesliga. Auch gegen den VfL Wolfsburg hat sich daran nichts geändert.

SV Elversberg - VfL Bochum (20.45 Uhr)

Senkrechtstarter erwartet Sorgenkind

Die SV Elversberg mischt als Aufsteiger die 3 Liga auf. Nach elf Spieltagen steht die Elf von Trainer Steffen Horst mit 25 Punkten auf dem ersten Rang.

Die Stimmung bei der Mannschaft aus dem Saarland, die in der ersten Runde Bayer Leverkusen ausschaltete, ist also glänzend. Ganz im Gegensatz zu der beim VfL Bochum, denn der ist Tabellenletzter der Bundesliga.

Doppelpack von Silas Effektive Stuttgarter schlagen Bochum im Kellerduell Der VfB Stuttgart hat am 10. Bundesliga-Spieltag unter Interimstrainer Michael Wimmer den ersten Saisonsieg gefeiert und den VfL Bochum im Kellerduell besiegt.

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 (20.45 Uhr)

Schon wieder Wiedersehen mit dem Ex

Beim Duell der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke treffen die beiden Cheftrainer zum zweiten Mall innerhalb von fünf Tagen auf ihre Vergangenheit. TSG-Coach André Breitenreiter saß in der Saison 2015/16 auf der Schalker Trainerbank und führte die Königsblauen in dieser Spielzeit auf den fünften Platz.Das bewahrte ihn allerdings nicht davor, abgesetzt zu werden.

Auch Frank Kramer hat bereits Bekanntschaften mit dem Gegner gemacht. Der heutige Schalker war von 2011 bis 2013 Trainer von Hoffenheim II. Im Dezember 2012 übernahm er zudem als Interimstrainer für zwei Spiele den Posten von Cheftrainer Markus Babbel.

Beim Duell in der Bundesliga am Freitagabend jubelte Breitenreiter, denn die TSG gewann in der Gelsenkirchener Arena mit 3:0. Allerdings spielten die Schalker gerade in der Offensive besser als in den Wochen zuvor.

Vermutlich auch deshalb darf Kramer weiter auf der Bank sitzen. Nach dem Pokalspiel in Sinsheim steht eine enorm wichtige Partie in der Bundesliga bei Hertha BSC an.

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg (20.45 Uhr)

Mit der Bahn zum Niedersachsen-Derby?

Das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg könnte auch ein Duell im Niedersachsenpokal sein. Lediglich eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Auto über 37 Kilometer liegt zwischen der Wolfsburger Arena und dem Eintracht-Stadion. Damit haben die "Wölfe" die kürzeste Anfahrt der gesamten Pokalrunde.

Die Braunschweiger sind in bestechender Form, gewannen zuletzt 2:0 beim 1. FC Magdeburg und kommen dadurch auf 14 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen in der 2. Liga.